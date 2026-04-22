Gigante de eletrodomésticos fecha fábrica na Argentina e leva produção para o Brasil

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Carol Neves
Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:34
A Whirlpool, responsável pelas marcas Consul, Brastemp e KitchenAid, confirmou nesta segunda-feira (20) a transferência da produção que era realizada em sua antiga fábrica em Pilar, na Argentina, para a unidade de Rio Claro (SP).
O movimento já havia sido sinalizado em novembro do ano passado, quando a companhia anunciou o encerramento das atividades na planta argentina. Na ocasião, a empresa explicou que a decisão fazia parte de “um processo global de revisão da estrutura produtiva, visando a eficiência operacional e a alocação responsável de recursos”, conforme comunicado divulgado à época.
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Para viabilizar a transferência, a companhia adquiriu ativos industriais e bens operacionais da Whirlpool Argentina, sua subsidiária no país. O valor da operação foi estimado em US$ 36,7 milhões, cerca de R$ 194 milhões.
Segundo a empresa, o processo de internalização e o uso pleno dos equipamentos comprados seguirão um cronograma de transição. Esse plano inclui etapas como adaptação e instalação dos maquinários nas fábricas brasileiras escolhidas, além de ajustes operacionais e logísticos necessários para garantir o fornecimento aos mercados atendidos.
“A implementação da internalização e a plena utilização dos ativos adquiridos observarão cronograma de transição, contemplando, entre outras etapas, a adaptação e instalação dos equipamentos nas unidades fabris brasileiras selecionadas e ajustes operacionais e logísticos necessários para a manutenção do abastecimento dos mercados atendidos”, afirmou a Whirlpool no comunicado desta segunda-feira.
A empresa também reforçou que a mudança não afeta o abastecimento na Argentina. O país continuará sendo atendido por produtos fabricados nas diferentes unidades do grupo, com comercialização e distribuição feitas pela própria Whirlpool Argentina.