O aparelho que pode pesar mais na conta de luz que a geladeira

Agência Correio
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:18
A conta de luz é motivo de atenção em muitas casas, especialmente com os reajustes frequentes nas tarifas de energia.
Entre os eletrodomésticos que mais consomem, o aquecedor de água elétrico se destaca por demandar muita energia, mesmo com pouco tempo de uso diário.
Embora a geladeira esteja sempre ligada e pareça a maior vilã, o aquecedor pode facilmente superá-la no consumo, mesmo sendo usado por apenas algumas horas.
O aquecedor elétrico precisa aquecer grandes volumes de água e manter essa temperatura ao longo do dia, o que exige bastante eletricidade.
O problema se intensifica em lugares frios ou quando o aparelho tem isolamento térmico deficiente. Mesmo sem uso direto, ele pode religar sozinho para conservar a água quente.
Pesquisas indicam que esse consumo pode atingir até 150 kWh por mês. Uma geladeira moderna e econômica, por outro lado, costuma gastar de 30 a 50 kWh, operando de forma intermitente. Dados do Inmetro confirmam essa diferença.
Algumas medidas simples ajudam a reduzir o consumo desse equipamento. Veja as mais recomendadas:
O aquecedor a gás natural é uma alternativa viável em regiões com acesso ao combustível, oferecendo economia na conta, embora exija investimento inicial e estrutura adequada.
Também há os sistemas de aquecimento solar, que usam energia renovável e limpa. Incentivos locais e programas como o de Etiquetagem do Inmetro vêm promovendo essa tecnologia em várias cidades do Brasil.
Na hora de comprar um novo modelo, é importante conferir o selo de eficiência energética. E, ao instalar, evitar locais muito frios, a menos que o modelo seja próprio para isso.
Manter revisões em dia e checar as tubulações é essencial para segurança e bom desempenho. A instalação correta e o uso consciente fazem diferença para evitar desperdícios.
Com ajustes simples, dá pra tornar o uso do aquecedor mais eficiente e ter um consumo de energia mais equilibrado em casa.