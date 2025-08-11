DICAS DE ECONOMIA

O aparelho que pode pesar mais na conta de luz que a geladeira

Saiba o que faz esse equipamento consumir tanto e como diminuir esse impacto no dia a dia

Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:18

Desligar eletrodomésticos durante viagens evita consumo desnecessário Crédito: Freepik

A conta de luz é motivo de atenção em muitas casas, especialmente com os reajustes frequentes nas tarifas de energia.

Entre os eletrodomésticos que mais consomem, o aquecedor de água elétrico se destaca por demandar muita energia, mesmo com pouco tempo de uso diário.

Embora a geladeira esteja sempre ligada e pareça a maior vilã, o aquecedor pode facilmente superá-la no consumo, mesmo sendo usado por apenas algumas horas.

O que explica esse consumo elevado?

O aquecedor elétrico precisa aquecer grandes volumes de água e manter essa temperatura ao longo do dia, o que exige bastante eletricidade.

O problema se intensifica em lugares frios ou quando o aparelho tem isolamento térmico deficiente. Mesmo sem uso direto, ele pode religar sozinho para conservar a água quente.

Pesquisas indicam que esse consumo pode atingir até 150 kWh por mês. Uma geladeira moderna e econômica, por outro lado, costuma gastar de 30 a 50 kWh, operando de forma intermitente. Dados do Inmetro confirmam essa diferença.

Como economizar energia com o aquecedor?

Algumas medidas simples ajudam a reduzir o consumo desse equipamento. Veja as mais recomendadas:

Configurar o termostato entre 50 °C e 55 °C;

Melhorar o isolamento do aparelho para evitar perdas de calor;

Tomar banhos mais curtos, economizando água quente;

Instalar o aquecedor perto de pias e chuveiros;

Desligar quando for viajar ou ficar muito tempo fora;

Escolher modelos mais eficientes, com funções como o modo férias.

Quais opções existem além do elétrico?

O aquecedor a gás natural é uma alternativa viável em regiões com acesso ao combustível, oferecendo economia na conta, embora exija investimento inicial e estrutura adequada.

Também há os sistemas de aquecimento solar, que usam energia renovável e limpa. Incentivos locais e programas como o de Etiquetagem do Inmetro vêm promovendo essa tecnologia em várias cidades do Brasil.

O que observar na hora de escolher e instalar

Na hora de comprar um novo modelo, é importante conferir o selo de eficiência energética. E, ao instalar, evitar locais muito frios, a menos que o modelo seja próprio para isso.

Manter revisões em dia e checar as tubulações é essencial para segurança e bom desempenho. A instalação correta e o uso consciente fazem diferença para evitar desperdícios.