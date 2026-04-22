Ataque em mercearia: suspeita ateou fogo em jovem após vítima conversar com seu namorado

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Wendel de Novais
Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:47
Marcela Alcântara Santos, 18 anos, jovem que ateou fogo em uma funcionária de mercearia em Delfinópolis, no estado de Minas Gerais, cometeu o crime após uma simples conversa. O diálogo teria acontecido entre a vítima, identificada como Íris Cândida, 24 anos, e o namorado de Marcelo no momento que ele passava compras no caixa do estabelecimento comercial. As informações são do g1.
Segundo a polícia, a suspeita teria se irritado com a conversa entre os dois e cometido o crime. Um vídeo, registrado por câmeras da mercearia, mostra Marcela entrando no local, onde compra um frasco de álcool. Logo após concluir o pagamento, ela abre o recipiente e joga em Íris, que estava recebendo a compra no caixa.
Câmeras de mercearia flagraram crime
Na sequência, a suspeita persegue a vítima, que tenta escapar, mas acaba sendo alcançada. Marcela então utiliza um isqueiro para atear fogo em Íris. Após o ataque, ela deixa o local caminhando, sem prestar qualquer tipo de socorro.Moradores da região ouviram os gritos e correram para ajudar.
Vizinhos foram os primeiros a socorrer a vítima, tentando conter as chamas até a chegada do atendimento de emergência. O crime ocorreu no dia 11 de abril. Íris foi socorrida em estado grave, com cerca de 40% do corpo queimado, e permaneceu internada por oito dias.
Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no último domingo (19). Desde o dia do ataque, Marcela estava foragida. A prisão foi realizada após uma operação que envolveu buscas em diferentes cidades. A suspeita foi encontrada em uma casa abandonada, localizada na zona rural. Até o momento, a polícia não informou se ela prestou depoimento nem se possui defesa constituída.