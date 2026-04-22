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Ataque em mercearia: suspeita ateou fogo em jovem após vítima conversar com seu namorado

Marcela Alcântara Santos, 18, jogou álcool em caixa e usou isqueiro no crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:47

Cãmeras de mercearia flagraram crime
Cãmeras de mercearia flagraram crime Crédito: Reprodução

Marcela Alcântara Santos, 18 anos, jovem que ateou fogo em uma funcionária de mercearia em Delfinópolis, no estado de Minas Gerais, cometeu o crime após uma simples conversa. O diálogo teria acontecido entre a vítima, identificada como Íris Cândida, 24 anos, e o namorado de Marcelo no momento que ele passava compras no caixa do estabelecimento comercial. As informações são do g1.

Segundo a polícia, a suspeita teria se irritado com a conversa entre os dois e cometido o crime. Um vídeo, registrado por câmeras da mercearia, mostra Marcela entrando no local, onde compra um frasco de álcool. Logo após concluir o pagamento, ela abre o recipiente e joga em Íris, que estava recebendo a compra no caixa.

Câmeras de mercearia flagraram crime

Cãmeras de mercearia flagraram crime por Reprodução
Cãmeras de mercearia flagraram crime por Reprodução
Cãmeras de mercearia flagraram crime por Reprodução
Cãmeras de mercearia flagraram crime por Reprodução
Cãmeras de mercearia flagraram crime por Reprodução
Cãmeras de mercearia flagraram crime por Reprodução
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Cãmeras de mercearia flagraram crime por Reprodução

Na sequência, a suspeita persegue a vítima, que tenta escapar, mas acaba sendo alcançada. Marcela então utiliza um isqueiro para atear fogo em Íris. Após o ataque, ela deixa o local caminhando, sem prestar qualquer tipo de socorro.Moradores da região ouviram os gritos e correram para ajudar.

Vizinhos foram os primeiros a socorrer a vítima, tentando conter as chamas até a chegada do atendimento de emergência. O crime ocorreu no dia 11 de abril. Íris foi socorrida em estado grave, com cerca de 40% do corpo queimado, e permaneceu internada por oito dias.

Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no último domingo (19). Desde o dia do ataque, Marcela estava foragida. A prisão foi realizada após uma operação que envolveu buscas em diferentes cidades. A suspeita foi encontrada em uma casa abandonada, localizada na zona rural. Até o momento, a polícia não informou se ela prestou depoimento nem se possui defesa constituída.

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Tags:

Crime Íris Cândida Marcela Alcântara Morte em Mercearia

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