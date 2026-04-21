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Assaltantes fazem arrastão e clientes são mantidos reféns em restaurante japonês em São Paulo

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os assaltantes entram no local e abordam os clientes

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 21 de abril de 2026 às 19:02

Assaltantes fazem arrastão e clientes são feitos reféns em restaurante japonês em São Paulo Crédito: Reprodução

Clientes de um restaurante japonês no Morumbi, na zona sul de São Paulo, foram feitos reféns durante um assalto no último sábado, 18. Três criminosos armados invadiram o estabelecimento e levaram joias, celulares e documentos pessoais das vítimas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado no 96.º Distrito Policial, que deve investigar o crime.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os assaltantes entram no local e abordam os clientes. Um deles percorre as mesas recolhendo pertences como carteiras e joias. Em meio à ação, alguns frequentadores tentam fugir por uma das portas enquanto outros se escondem atrás das mesas. Um cliente foi agredido.

Outro criminoso aparece mantendo parte das vítimas sob ameaça em outra área do restaurante. Os clientes foram obrigados a se deitar no chão durante o assalto.

Em nota publicada nas redes sociais, o restaurante Natory Sushi informou que adotará novas medidas de segurança, incluindo reforço nas portas, ampliação do monitoramento por câmeras e contratação de seguranças para o local e arredores.

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