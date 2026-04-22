CRIME

Influencer é investigado por usar IA para manipular imagens e sexualizar jovens evangélicas em igrejas

Caso é apurado pela polícia de SP após denúncia de vítimas; suspeito nega acusações

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:14

Influencer é investigado por usar IA para manipular imagens e sexualizar jovens evangélicas em igrejas Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um influenciador digital é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de usar inteligência artificial para manipular imagens de jovens evangélicas e inseri-las, sem autorização, em vídeos com conteúdo sexualizado dentro de templos da Congregação Cristã do Brasil.

O investigado é Jefferson de Souza, de 37 anos, que publica conteúdos nas redes sociais utilizando técnicas conhecidas como deepfake, capazes de alterar fotos e vídeos de forma realista. Segundo a polícia, ele teria usado imagens de mulheres e adolescentes para simular cenas sensuais em ambientes religiosos.

O inquérito foi aberto após a denúncia de uma estudante de 16 anos, que afirma ter tido a imagem manipulada sem consentimento. A jovem relatou que a foto original foi tirada em frente a uma igreja e posteriormente alterada para compor um vídeo com conotação sexual.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, há indícios de que outras vítimas também tenham sido expostas. O investigado pode responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de difamação. As informações foram obtidas em entrevista ao g1 São Paulo.

Em depoimento, Jefferson negou as acusações e afirmou que produz conteúdo humorístico. Ele também declarou não ter tido intenção de ofender as vítimas.