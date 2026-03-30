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Agora é oficial: ACM Neto lança chapa em Feira de Santana para disputar governo da Bahia

Anúncio aconteceu nesta segunda-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de março de 2026 às 22:42

Zé Cocá, ACM Neto, João Roma e Angelo Coronel
Zé Cocá, ACM Neto, João Roma e Angelo Coronel Crédito: Divulgação

Foi oficializada nesta segunda-feira (30) a chapa de ACM Neto (União Brasil), pré-candidato a governador da Bahia, para as eleições gerais deste ano. O anúncio aconteceu no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Feira de Santana.

No pleito deste ano, a chapa de Neto aposta na união entre partidos. A composição inclui, além dele, o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), como pré-candidato a vice-governador, e João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), que concorrerão a vagas no Senado.

A escolha de Zé Cocá como vice já havia sido antecipada na última quinta-feira (26), quando ACM Neto foi a Jequié para fazer o convite oficial ao prefeito para integrar a chapa. Considerado um dos prefeitos mais influentes da Bahia, Cocá chega à chapa com a missão de ampliar a capilaridade política no interior do estado.

Zé Cocá, pré-candidato a vice-governador da Bahia e prefeito de Jequié

ACM Neto e Zé Cocá durante anúncio em Jequié por Divulgação
Deputado federal Leur Lomanto Júnior e o prefeito Zé Cocá por Divulgação
Zé Cocá, prefeito de Jequié por Marina Silva/CORREIO
Prefeito de Jequié, Zé Cocá por Marina Silva/ARQUIVO CORREIO
Prefeito reeleito de Jequié, Zé Cocá por Marina Silva/CORREIO
Prefeito de Jequié, Zé Cocá por Divulgação
Zé Cocá por Reprodução
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ACM Neto e Zé Cocá durante anúncio em Jequié por Divulgação

Segundo Neto, o que ele percebe ao percorrer a Bahia é um sentimento crescente de mudança, após duas décadas com o mesmo grupo no comando do estado.

“O nosso propósito é iniciar a construção de um novo futuro para a Bahia a partir deste ano. Oferecer aos baianos um governo que cuide de fato da vida das pessoas, dando segurança, combatendo a violência, dando assistência à saúde, sobretudo no interior, onde as pessoas penam na fila da regulação”, disse.

Zé Cocá relembrou o momento em que foi convidado por ACM Neto para integrar a chapa e afirmou ter percebido no ex-prefeito de Salvador a segurança necessária.

“Antes de pedir qualquer coisa, eu disse: ‘Neto, eu vou estar do seu lado. Agora, cuida desse estado. Que eu vou estar do seu lado, de mãos dadas, de manhã, de tarde e de noite, para a gente fazer da Bahia um estado mais desenvolvido, um estado que saia dos índices de pobreza’”, disse o pré-candidato a vice-governador, que deve deixar a prefeitura de Jequié nesta quinta-feira (2).

Para Coronel, a sociedade baiana se cansou e clama por uma mudança que a composição oposicionista pode trazer. “Eu não tenho a menor dúvida que essa chapa encabeçada por ACM Neto vai chegar ao governo da Bahia e nós vamos fazer também as vagas ao Senado”, disse.

Presidente do PL na Bahia e ex-ministro da Cidadania, João Roma afirmou que essa é uma chance de mudar o rumo do estado. “Eu fico muito feliz por poder participar desse momento histórico que a Bahia vive, aqui em Feira de Santana, a maior cidade do interior do Nordeste Brasileiro”, salientou.

Princesinha do Sertão

Feira de Santana é o segundo maior colégio eleitoral da Bahia. ACM Neto teve um resultado positivo no município nas eleições de 2022, acumulando 58,95% dos votos no segundo turno. Agora, a intenção é ampliar ainda mais a votação na Princesinha do Sertão e incluir as cidades do interior na discussão.

Para o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), a escolha de uma cidade do interior para o anúncio da chapa de ACM Neto é “um reconhecimento de quem constrói a Bahia todos os dias”.

“Quando a gente vê um prefeito como meu xará, Zé Cocá, sendo chamado para essa missão, a gente não vê só um nome, vê uma mensagem. Uma mensagem clara de que o interior participa, o interior decide”, disse.

O prefeito feirense, que foi o responsável por unir Neto e Zé Cocá, afirmou também que Feira de Santana carrega um significado ainda mais amplo. “Feira não é só uma cidade grande. Feira é símbolo de trabalho, símbolo de crescimento, símbolo da força e resistência do interior da Bahia”.

O evento contou com a presença de prefeitos, ex-prefeitos e outras lideranças, além de nomes como o humorista e pré-candidato a deputado federal Renato Piaba. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) também estava no encontro.

Questionado como avalia os nomes escolhidos, Bruno Reis afirmou que era a chapa que sempre sonharam. “Reunimos os melhores. Esses nomes representam a mudança da Bahia. A partir de hoje, é muito trabalho na mão de Deus e na mão do povo que quer libertar a Bahia do PT”, acrescentou.

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