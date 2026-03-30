'Dada a minha relação de história e amizade, a tendência é eu apoiar Ronaldo Caiado', afirma ACM Neto ao CORREIO

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Maria Raquel Brito
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 30 de março de 2026 às 19:31
Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) confirmou, nesta segunda-feira (30), que irá apoiar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), na disputa presidencial no pleito deste ano.
“Todos sabem, e eu já disse isso algumas vezes, que dada a minha relação de história e amizade com Caiado, ele sendo candidato a presidente, eu não tenho outra alternativa ou caminho. A tendência é apoiá-lo. É óbvio, que a gente vai respeitar o fato de ter um palanque aberto e outras lideranças que vão ter outros candidatos”, declarou ACM Neto ao CORREIO, durante o lançamento da sua chapa ao governo em Feira de Santana.
Nesta segunda, Caiado oficializou sua pré-candidatura à Presidência, ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.