POLÍTICA

'Dada a minha relação de história e amizade, a tendência é eu apoiar Ronaldo Caiado', afirma ACM Neto ao CORREIO

Pré-candidato ao governo da Bahia lança, nesta segunda-feira (30), sua chapa para disputar as eleições deste ano



Maria Raquel Brito

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 30 de março de 2026 às 19:31

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) confirmou, nesta segunda-feira (30), que irá apoiar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), na disputa presidencial no pleito deste ano.

“Todos sabem, e eu já disse isso algumas vezes, que dada a minha relação de história e amizade com Caiado, ele sendo candidato a presidente, eu não tenho outra alternativa ou caminho. A tendência é apoiá-lo. É óbvio, que a gente vai respeitar o fato de ter um palanque aberto e outras lideranças que vão ter outros candidatos”, declarou ACM Neto ao CORREIO, durante o lançamento da sua chapa ao governo em Feira de Santana.