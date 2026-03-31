POLÍTICA

Quem são os integrantes da chapa de ACM Neto para 2026

Composição para disputar o governo da Bahia foi oficializada na noite desta segunda-feira (30)

Maria Raquel Brito

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:55

Angelo Coronel, João Roma, Zé Cocá e ACM Neto no evento de lançamento da chapa Crédito: Divulgação

Foi oficializada nesta segunda-feira (30) a chapa de ACM Neto (União Brasil), pré-candidato a governador da Bahia, para as eleições gerais deste ano. O anúncio aconteceu no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Feira de Santana.

Após a divulgação de Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, como candidato a vice-governador na última quinta-feira (26), o encontro confirmou os nomes que completam a chapa: João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), que concorrerão a vagas no Senado.

Em entrevista à rádio Metrópole na última semana, Zé Cocá afirmou que deixará a prefeitura nesta próxima quinta-feira (2). Segundo ACM Neto, Zé Cocá atende a todos os requisitos que ele estabeleceu antes de definir seu vice, tendo uma “trajetória de larga experiência na vida pública”.

Candidatos ao Senado

Angelo Coronel, que é atualmente senador, se filiou ao Republicanos no último dia 17 para disputar as eleições. Antes no PSD, partido da base governista, ele mudou de legenda para integrar a base de ACM Neto.

Natural de Coração de Maria, município da Região Metropolitana de Feira de Santana com 26,6 mil habitantes, Angelo Mário Coronel de Azevedo Martins tem formação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Coronel iniciou sua carreira política em 1989, quando foi eleito prefeito de sua cidade natal. Em 1995, foi eleito deputado estadual, cargo que voltaria a assumir cinco vezes entre 2001 e 2018. Foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no biênio 2017-2019. Em 2018, foi eleito senador com mais de 3,3 milhões de votos.

Em fevereiro, Coronel já havia confirmado apoio a Neto em entrevista à rádio Patos FM 87,9, de Ipecaetá. Na ocasião, o senador disse que ainda estava definido qual partido da base oposicionista iria se filiar para disputar a reeleição. “O partido ainda está em discussão, mas minha posição política já está definida ao lado de ACM Neto”, declarou.

Coronel rompeu com o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) após a decisão do PT de montar uma chapa puro-sangue petista, deixando o senador fora da composição. A chapa governista deve ser formada por Jerônimo, candidato à reeleição, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do senador Jaques Wagner, ambos na disputa pelo Senado.

João Roma, por sua vez, nasceu em Recife, onde iniciou sua trajetória na política, presidindo o PFL Jovem de Pernambuco em 1993 e, posteriormente, sendo o primeiro presidente do PFL Jovem nacional. Roma é formado em Direito e, entre 2021 e 2022, exerceu o cargo de ministro da Cidadania.