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Líder de organização especializada em roubo de veículos é preso em condomínio de luxo na Bahia

Grupo é investigado pela prática de roubo, desmanche, adulteração e comercialização de veículos e peças de origem ilícita

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2026 às 15:55

Prisão aconteceu no bairro Universitário
Prisão aconteceu no bairro Universitário Crédito: Polícia Civil

O líder de uma organização criminosa especializada em roubo de veículos foi preso em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na sexta-feira (3). A prisão aconteceu em um condomínio localizado no bairro Universitário.

O homem vai responder pelos crimes de organização criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A decisão ocorre após investigações realizadas no âmbito da Operação Hidra, deflagrada na região em julho de 2019, pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco/Vitória da Conquista)

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Foram apreendidos veículos com sinais de adulteração, incluindo uma caminhonete e caminhões roubados em outros estados, como Minas Gerais. A polícia também localizou depósitos contendo dezenas de cabines de caminhões e motores sem identificação.

Segundo as apurações, o grupo operava em núcleos distintos: um de liderança e gestão, um de aquisição e venda, e outro de descaracterização, que funcionava em uma oficina mecânica e em galpões locados especificamente para ocultar a atividade criminosa.

Tags:

Crime

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