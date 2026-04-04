CRIME

Líder de organização especializada em roubo de veículos é preso em condomínio de luxo na Bahia

Grupo é investigado pela prática de roubo, desmanche, adulteração e comercialização de veículos e peças de origem ilícita

Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2026 às 15:55

Prisão aconteceu no bairro Universitário Crédito: Polícia Civil

O líder de uma organização criminosa especializada em roubo de veículos foi preso em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na sexta-feira (3). A prisão aconteceu em um condomínio localizado no bairro Universitário.

O homem vai responder pelos crimes de organização criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A decisão ocorre após investigações realizadas no âmbito da Operação Hidra, deflagrada na região em julho de 2019, pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco/Vitória da Conquista)

Foram apreendidos veículos com sinais de adulteração, incluindo uma caminhonete e caminhões roubados em outros estados, como Minas Gerais. A polícia também localizou depósitos contendo dezenas de cabines de caminhões e motores sem identificação.