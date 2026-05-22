LITERATURA

Com entrada gratuita, edição de maio do Nosso Sarau recebe o escritor Gabriel Lopes Pontes

Evento será realizado às 18h, no KreativLab do Goethe-Institut Salvador, no Corredor da Vitória

Publicado em 22 de maio de 2026 às 19:07

Nosso Sarau recebe o escritor Gabriel Lopes Pontes Crédito: Rafael Brasil

Na próxima quarta-feira (27), a edição de maio do Nosso Sarau tem como convidado Gabriel Lopes Pontes que, além de um bate papo sobre a sua obra, lança e autografa os livros “Absynto Azul” e “O Ano Em Que MIGUEL VINAGRE Perdeu A Visão”. O evento será realizado às 18h, no KreativLab do Goethe-Institut Salvador, no Corredor da Vitória. A entrada é gratuita.

A programação terá abertura de Sílvio Correia, em um pocket show, seguido de um recital de poesia de Ametista Nunes, Cacau Novaes, Décio Torres, Dilu Machado, João Fernando Gouveia, Lírio Scarlet, Pareta Calderash, Rita Pinheiro, Rosana Paulo e Valdeck Almeida de Jesus, além da participação virtual de Diego Galindez, da Colômbia.

Há ainda, durante o evento, o microfone aberto para a participação do público presente.

O Nosso Sarau tem produção e curadoria do escritor Cacau Novaes, com apoio do Goethe-Institut. Toda a programação também é transmitida ao vivo pelo Instagram (@nossosarau.ssa).

Artista plástico ligado ao Grupo80, teatrólogo e dramaturgo laureado na Bahia e em Sergipe Gabriel é cineasta de atuação internacional, historiador membro da Oficina Cinema-História da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e colunista da revista O Olho Da História.

Nos últimos anos, tem se dedicado especialmente à literatura de ficção, tendo como frutos seus dois novos romances: "Absynto Azul" e "O Ano Em Que MIGUEL VINAGRE Perdeu A Visão", que, junto com "A Linha", lançado em 2018, compõem a sua "Tríade Da Solidão".

Sua proposta literária envolve a fusão dos gêneros erótico, humorístico e fantástico. Gabriel entende sua própria obra como Pop Realismo Fantástico, devido à influência marcante da ficção científica e das histórias em quadrinhos de super heróis nos seus escritos. "Tenho a literatura como um campo aberto para a livre experimentação estética", afirma.

"Absynto Azul" narra a estória de um adolescente milionário e superdotado, portador de estranhas capacidades sensoriais, que descobre que é um criminoso alienígena exilado na Terra.