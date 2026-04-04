FORTE ODOR

Como a polícia localizou os corpos de quatro baianos desaparecidos na Paraíba

Carro abandonado com mau cheiro levou moradores a acionar a PM

Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2026 às 19:13

Trabalhadores sumiram de casa de apoio Crédito: Reprodução

A polícia localizou os corpos dos quatro baianos desaparecidos na Paraíba após localizarem um carro abandonado com forte odor. O grupo estava desaparecido desde a terça-feira (31).

De acordo com informações do jornal O Globo, moradores da região estranharam a presença de um veículo em uma área de granja e acionam a Polícia Militar. Os corpos foram encontrados após realização de buscas no local.

Trabalhadores sumiram de casa de apoio 1 de 4

De acordo com a polícia, há indícios de que o veículo foi usado para transportar as vítimas. O carro havia sido roubado e foi abandonado após ficar sem combustível.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou, na tarde desta sexta-feira (3), que os quatro corpos localizados em uma área de mata no bairro Brisamar, em João Pessoa.

As vítimas foram identificadas como Cleibson Jaques, de 31 anos e Lucas Bispo, que não teve a idade divulgada, ambos naturais de Campo Formoso, além de Sidclei Silva, de 21 anos, e Gismario Santos, de 23, os dois de Morro do Chapéu.