Como a polícia localizou os corpos de quatro baianos desaparecidos na Paraíba

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Millena Marques
Publicado em 4 de abril de 2026 às 19:13
A polícia localizou os corpos dos quatro baianos desaparecidos na Paraíba após localizarem um carro abandonado com forte odor. O grupo estava desaparecido desde a terça-feira (31).
De acordo com informações do jornal O Globo, moradores da região estranharam a presença de um veículo em uma área de granja e acionam a Polícia Militar. Os corpos foram encontrados após realização de buscas no local.
Trabalhadores sumiram de casa de apoio
De acordo com a polícia, há indícios de que o veículo foi usado para transportar as vítimas. O carro havia sido roubado e foi abandonado após ficar sem combustível.
O Instituto Médico Legal (IML) confirmou, na tarde desta sexta-feira (3), que os quatro corpos localizados em uma área de mata no bairro Brisamar, em João Pessoa.
As vítimas foram identificadas como Cleibson Jaques, de 31 anos e Lucas Bispo, que não teve a idade divulgada, ambos naturais de Campo Formoso, além de Sidclei Silva, de 21 anos, e Gismario Santos, de 23, os dois de Morro do Chapéu.
Os trabalhadores estavam na Paraíba há cerca de dois meses e residiam em um alojamento na cidade de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. O alerta sobre o crime ocorreu na quarta-feira (1º), quando o motorista responsável pelo transporte da equipe chegou ao imóvel e encontrou o ambiente revirado e vazio. O registro oficial do desaparecimento foi formalizado na manhã de quinta-feira (2), mobilizando as polícias da Paraíba e da Bahia.