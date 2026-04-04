Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como a polícia localizou os corpos de quatro baianos desaparecidos na Paraíba

Carro abandonado com mau cheiro levou moradores a acionar a PM

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2026 às 19:13

Trabalhadores sumiram de casa de apoio
Trabalhadores sumiram de casa de apoio Crédito: Reprodução

A polícia localizou os corpos dos quatro baianos desaparecidos na Paraíba após localizarem um carro abandonado com forte odor. O grupo estava desaparecido desde a terça-feira (31).

De acordo com informações do jornal O Globo, moradores da região estranharam a presença de um veículo em uma área de granja e acionam a Polícia Militar. Os corpos foram encontrados após realização de buscas no local.

Trabalhadores sumiram de casa de apoio

Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
1 de 4
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução

De acordo com a polícia, há indícios de que o veículo foi usado para transportar as vítimas. O carro havia sido roubado e foi abandonado após ficar sem combustível.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou, na tarde desta sexta-feira (3), que os quatro corpos localizados em uma área de mata no bairro Brisamar, em João Pessoa.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quatro trabalhadores baianos desaparecem de casa de apoio na Paraíba após imóvel ser invadido

IML confirma que corpos encontrados em João Pessoa são de operários baianos desaparecidos

As vítimas foram identificadas como Cleibson Jaques, de 31 anos e Lucas Bispo, que não teve a idade divulgada, ambos naturais de Campo Formoso, além de Sidclei Silva, de 21 anos, e Gismario Santos, de 23, os dois de Morro do Chapéu.

Os trabalhadores estavam na Paraíba há cerca de dois meses e residiam em um alojamento na cidade de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. O alerta sobre o crime ocorreu na quarta-feira (1º), quando o motorista responsável pelo transporte da equipe chegou ao imóvel e encontrou o ambiente revirado e vazio. O registro oficial do desaparecimento foi formalizado na manhã de quinta-feira (2), mobilizando as polícias da Paraíba e da Bahia.

Tags:

Bahia Baianos Paraíba

Mais recentes

Imagem - Menina baiana de 3 anos com doença genética rara e progressiva é selecionada para tratamento nos EUA

Menina baiana de 3 anos com doença genética rara e progressiva é selecionada para tratamento nos EUA
Imagem - Policial militar é baleado enquanto andava de bicicleta em Salvador e projétil fica alojado no tórax

Policial militar é baleado enquanto andava de bicicleta em Salvador e projétil fica alojado no tórax
Imagem - Salvador tem 13 apostas premiadas na Dupla de Páscoa; confira números sorteados

Salvador tem 13 apostas premiadas na Dupla de Páscoa; confira números sorteados