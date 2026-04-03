IML confirma que corpos encontrados em João Pessoa são de operários baianos desaparecidos

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Nauan Sacramento
Publicado em 3 de abril de 2026 às 20:25
O Instituto Médico Legal (IML) confirmou, na tarde desta sexta-feira (3), que os quatro corpos localizados em uma área de mata no bairro Brisamar, em João Pessoa, pertencem aos trabalhadores baianos desaparecidos desde a última terça-feira (31). As vítimas foram identificadas como Cleibson Jaques, de 31 anos e Lucas Bispo, que não teve a idade divulgada, ambos naturais de Campo Formoso, além de Sidclei Silva, de 21 anos, e Gismario Santos, de 23, os dois de Morro do Chapéu. As informações são do G1.
Segundo a perícia do Instituto de Polícia Científica (IPC), os homens foram mortos por disparos de arma de fogo e três deles estavam com as mãos amarradas para trás. O perito Rodrigo Farias informou que os corpos já apresentavam sinais de decomposição e foram encontrados após denúncias de moradores sobre um veículo Celta preto abandonado com forte odor. O carro, que teria sido roubado no município de Santa Rita, estava a cerca de 300 metros das vítimas e foi possivelmente utilizado no transporte dos operários.
Trabalhadores sumiram de casa de apoio
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que quatro suspeitos fugiram em uma única motocicleta após abandonarem o veículo no local. Relatos de moradores da Rua Juvenal Coelho indicam que, na madrugada desta sexta-feira, foram ouvidos gritos e o barulho de uma buzina insistente na região da granja onde os corpos foram ocultados. A delegada Josenise Andrade ressaltou que a identificação documental de duas vítimas ajudou a guiar as investigações iniciais.
Os trabalhadores estavam na Paraíba há cerca de dois meses e residiam em um alojamento na cidade de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. O alerta sobre o crime ocorreu na quarta-feira (1º), quando o motorista responsável pelo transporte da equipe chegou ao imóvel e encontrou o ambiente revirado e vazio. O registro oficial do desaparecimento foi formalizado na manhã de quinta-feira (2), mobilizando as polícias da Paraíba e da Bahia.
Os corpos foram submetidos a exames cadavéricos no IML e passarão por análises laboratoriais complementares no IPC para detalhar a dinâmica do crime. A Polícia Civil da Paraíba segue com as investigações para identificar a autoria e a motivação do quádruplo homicídio, tratando o caso como uma execução.