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IML confirma que corpos encontrados em João Pessoa são de operários baianos desaparecidos

Após três dias de buscas, polícia localiza trabalhadores baianos em avançado estado de decomposição

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de abril de 2026 às 20:25

Trabalhadores sumiram de casa de apoio
Trabalhadores sumiram de casa de apoio Crédito: Reprodução

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou, na tarde desta sexta-feira (3), que os quatro corpos localizados em uma área de mata no bairro Brisamar, em João Pessoa, pertencem aos trabalhadores baianos desaparecidos desde a última terça-feira (31). As vítimas foram identificadas como Cleibson Jaques, de 31 anos e Lucas Bispo, que não teve a idade divulgada, ambos naturais de Campo Formoso, além de Sidclei Silva, de 21 anos, e Gismario Santos, de 23, os dois de Morro do Chapéu. As informações são do G1.

Segundo a perícia do Instituto de Polícia Científica (IPC), os homens foram mortos por disparos de arma de fogo e três deles estavam com as mãos amarradas para trás. O perito Rodrigo Farias informou que os corpos já apresentavam sinais de decomposição e foram encontrados após denúncias de moradores sobre um veículo Celta preto abandonado com forte odor. O carro, que teria sido roubado no município de Santa Rita, estava a cerca de 300 metros das vítimas e foi possivelmente utilizado no transporte dos operários.

Trabalhadores sumiram de casa de apoio

Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
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Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que quatro suspeitos fugiram em uma única motocicleta após abandonarem o veículo no local. Relatos de moradores da Rua Juvenal Coelho indicam que, na madrugada desta sexta-feira, foram ouvidos gritos e o barulho de uma buzina insistente na região da granja onde os corpos foram ocultados. A delegada Josenise Andrade ressaltou que a identificação documental de duas vítimas ajudou a guiar as investigações iniciais.

Os trabalhadores estavam na Paraíba há cerca de dois meses e residiam em um alojamento na cidade de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. O alerta sobre o crime ocorreu na quarta-feira (1º), quando o motorista responsável pelo transporte da equipe chegou ao imóvel e encontrou o ambiente revirado e vazio. O registro oficial do desaparecimento foi formalizado na manhã de quinta-feira (2), mobilizando as polícias da Paraíba e da Bahia.

Os corpos foram submetidos a exames cadavéricos no IML e passarão por análises laboratoriais complementares no IPC para detalhar a dinâmica do crime. A Polícia Civil da Paraíba segue com as investigações para identificar a autoria e a motivação do quádruplo homicídio, tratando o caso como uma execução.

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Tags:

Bahia Morte Homicídio Execução Sequestro

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