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Corpos encontrados na Paraíba podem ser dos quatro trabalhadores baianos desaparecidos

Cadáveres estavam dentro de um veículo em estado avançado de decomposição

Nauan Sacramento

Publicado em 3 de abril de 2026 às 17:11

Trabalhadores sumiram de casa de apoio Crédito: Reprodução

Quatro corpos foram encontrados em avançado estado de decomposição dentro de um veículo abandonado na Região Metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. A principal suspeita é que as vítimas sejam os operários baianos desaparecidos desde a última terça-feira (31), na cidade de Bayeux. De acordo com a perícia inicial, os homens foram mortos há cerca de dois dias por disparos de arma de fogo, sendo que três deles estavam com as mãos amarradas. As informações são da TV Bahia.

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Os trabalhadores, identificados como Cleibson Jaques, de 31 anos, Lucas Bispo, Sidclei Silva, de 21 anos, e Gismario Santos, de 23, eram naturais de Campo Formoso e Morro do Chapéu, no Norte da Bahia. O grupo atuava em uma obra na região há cerca de dois meses e utilizava uma residência como alojamento. O alerta sobre o desaparecimento ocorreu na quarta-feira (1º), quando o transporte da empresa chegou ao local e encontrou o imóvel revirado e vazio.

Segundo as autoridades paraibanas, o veículo onde as vítimas foram encontradas havia sido roubado e acabou abandonado após ficar sem combustível. Devido ao estado dos corpos, a identificação visual imediata não foi possível, e a confirmação das identidades agora depende de exames cadavéricos realizados pelo Instituto de Polícia Científica (IPC).