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Dono de balada famosa na Bahia é preso em operação contra venda de drogas em festas

Três homens foram presos em flagrante e sete armas de fogo foram apreendidas

Maysa Polcri

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:52

Local já tinha sido alvo de operação em janeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (21) voltou a ter como alvo o restaurante e balada Coffee Container Pub, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A Polícia Civil investiga a venda de drogas em eventos realizados no estabelecimento. Três homens foram presos, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além da apreensão de sete armas de fogo, 820 munições, um automóvel e uma motocicleta.

Um dos presos é um homem, de 29 anos, suspeito de ser um dos fornecedores de drogas. Com ele foram apreendidas cerca de 100 gramas de maconha tipo Skank. Outro suspeito, de 55 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, sendo encontrado em posse dele dois armamentos.

Operação contra venda de drogas em estabelecimento de Vitória da Conquista 1 de 6

As outras cinco armas apreendidas na operação estavam em posse do dono do Coffee Container Pub, de 39 anos, que também foi preso em flagrante, autuado por porte ilegal de arma de fogo. Uma análise pericial comprovou adulteração em um dos armamentos. A reportagem entrou em contato com o estabelecimento e aguarda retorno sobre a operação.



A da primeira fase da investigação, ocorrida em janeiro deste ano, identificou que um grupo estaria utilizando a estrutura de eventos e da produção de festas para comercialização de drogas sintéticas.

Em janeiro, o estabelecimento publicou uma nota nas redes sociais informando que "adota política rigorosa de combate e repressão a qualquer prática ilícita, especialmente a venda, o consumo ou a circulação de entorpecentes em seu ambiente". Também disse que conta com segurança privada no local para combater irregularidades.