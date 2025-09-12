Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BYD anuncia 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Camaçari; veja como concorrer

As vagas contemplam diferentes áreas de atuação na fábrica

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:10

BYD Camaçari
BYD Camaçari Crédito: Divulgação

Líder mundial em inovação e mobilidade elétrica, a BYD anuncia a abertura de 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) no seu complexo industrial de Camaçari, na região Metropolitana de Salvador. As oportunidades serão disponibilizadas durante a 11ª edição do Dia D de Inclusão do SineBahia, que acontece nesta sexta-feira (12), a partir das 7h, na Unidade SineBahia – Casa do Trabalhador, localizada no Terminal Rodoviário de Pituaçu, em Salvador. O evento, promovido em parceria com órgãos estaduais e federais, tem como objetivo aproximar empresas comprometidas com a inclusão e trabalhadores em busca de oportunidades.

As vagas contemplam diferentes áreas de atuação na fábrica. Serão 20 vagas para Operadores Logísticos, 20 para Operadores de Produção, cinco para Inspetores de Qualidade e cinco para Auxiliares Administrativos. Para concorrer às vagas, os interessados devem comparecer ao Dia D do SineBahia levando RG, CPF, Comprovante de Residência, Carteira de Trabalho (CTPS), currículo e laudo da deficiência. Além do SineBahia, as vagas criadas pela BYD na sua unidade da Bahia podem ser acessadas a partir do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), de Camaçari, e da plataforma digital Gupy.

Atualmente, a fábrica da BYD em Camaçari já conta com 24 profissionais PCDs em seu quadro de colaboradores. Com esta nova iniciativa, a empresa amplia significativamente o espaço para a inclusão no setor automotivo, reafirmando o propósito de construir não apenas soluções sustentáveis para o futuro, mas também ambientes de trabalho mais diversos, justos e acolhedores.

Em nota, a empresa informa que, mais do que cumprir uma exigência legal, a BYD entende a inclusão como parte fundamental da sua cultura organizacional, e deseja que a fábrica seja um espaço onde todos possam desenvolver seu potencial e crescer junto com a empresa. "A participação da BYD no Dia D do SineBahia reforça o esforço coletivo para fortalecer a empregabilidade das pessoas com deficiência na Bahia".

Mais recentes

Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana
Imagem - Concursos públicos têm mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 32 mil

Concursos públicos têm mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 32 mil
Imagem - Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir
02

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
03

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
04

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas