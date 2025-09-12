OPORTUNIDADE

BYD anuncia 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Camaçari; veja como concorrer

As vagas contemplam diferentes áreas de atuação na fábrica

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:10

BYD Camaçari Crédito: Divulgação

Líder mundial em inovação e mobilidade elétrica, a BYD anuncia a abertura de 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) no seu complexo industrial de Camaçari, na região Metropolitana de Salvador. As oportunidades serão disponibilizadas durante a 11ª edição do Dia D de Inclusão do SineBahia, que acontece nesta sexta-feira (12), a partir das 7h, na Unidade SineBahia – Casa do Trabalhador, localizada no Terminal Rodoviário de Pituaçu, em Salvador. O evento, promovido em parceria com órgãos estaduais e federais, tem como objetivo aproximar empresas comprometidas com a inclusão e trabalhadores em busca de oportunidades.

As vagas contemplam diferentes áreas de atuação na fábrica. Serão 20 vagas para Operadores Logísticos, 20 para Operadores de Produção, cinco para Inspetores de Qualidade e cinco para Auxiliares Administrativos. Para concorrer às vagas, os interessados devem comparecer ao Dia D do SineBahia levando RG, CPF, Comprovante de Residência, Carteira de Trabalho (CTPS), currículo e laudo da deficiência. Além do SineBahia, as vagas criadas pela BYD na sua unidade da Bahia podem ser acessadas a partir do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), de Camaçari, e da plataforma digital Gupy.

Atualmente, a fábrica da BYD em Camaçari já conta com 24 profissionais PCDs em seu quadro de colaboradores. Com esta nova iniciativa, a empresa amplia significativamente o espaço para a inclusão no setor automotivo, reafirmando o propósito de construir não apenas soluções sustentáveis para o futuro, mas também ambientes de trabalho mais diversos, justos e acolhedores.