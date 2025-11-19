Concurso com vagas para procurador avança na Bahia; veja detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:46
Os membros que vão formar a comissão do concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE) da Bahia foram oficializados na edição desta quarta-feira (19) do Diário Oficial. O grupo de servidores deverá organizar e supervisionar a realização do certame e seu edital, que ainda não tem data para ser divulgado.
Os nomes foram selecionados pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, em sessão realizada na última segunda-feira (17). São eles os procuradores Ivana Barreto Pirajá, Jussara Maria Salgado, Miguel Calmon Teixeira, Aline Solano Souza e Marcela Teixeira de Carvalho.
De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado, a comissão do concurso deverá elaborar o respectivo edital e, após a sua aprovação, conduzir os demais procedimentos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Bahia. O Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado deverá suprir eventuais dúvidas durante a preparação do certame.
Em outubro deste ano, foi dada a autorização para que a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) dê início aos concursos estaduais de diferentes pastas, com mais de 800 vagas no total. A medida autoriza a definição de quais bancas serão contratadas para os certames. Ainda não há detalhes sobre os prazos. O que se sabe, por enquanto, é o número de vagas por segmento.
No caso da PGE são 135 vagas. Sendo 20 delas para procurador, 50 para assistente e 65 para analista de procuradoria. Confira aqui os outros concursos estaduais que foram aprovados.