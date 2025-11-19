Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concurso com vagas para procurador avança na Bahia; veja detalhes

Comissão do certame foi oficializada nesta quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:46

PGE
Sede da PGE-BA em Salvador Crédito: Divulgação/PGE

Os membros que vão formar a comissão do concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE) da Bahia foram oficializados na edição desta quarta-feira (19) do Diário Oficial. O grupo de servidores deverá organizar e supervisionar a realização do certame e seu edital, que ainda não tem data para ser divulgado. 

Os nomes foram selecionados pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, em sessão realizada na última segunda-feira (17). São eles os procuradores Ivana Barreto Pirajá, Jussara Maria Salgado, Miguel Calmon Teixeira, Aline Solano Souza e Marcela Teixeira de Carvalho. 

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado, a comissão do concurso deverá elaborar o respectivo edital e, após a sua aprovação, conduzir os demais procedimentos, com a  participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Bahia. O Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado deverá suprir eventuais dúvidas durante a preparação do certame. 

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

Em outubro deste ano, foi dada a autorização para que a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) dê início aos concursos estaduais de diferentes pastas, com mais de 800 vagas no total. A medida autoriza a definição de quais bancas serão contratadas para os certames. Ainda não há detalhes sobre os prazos. O que se sabe, por enquanto, é o número de vagas por segmento.

No caso da PGE são 135 vagas. Sendo 20 delas para procurador, 50 para assistente e 65 para analista de procuradoria. Confira aqui os outros concursos estaduais que foram aprovados. 

Leia mais

Imagem - Banca definida: veja o que se sabe sobre o novo concurso da Telebras

Banca definida: veja o que se sabe sobre o novo concurso da Telebras

Imagem - Candidata casada com homem condenado por tráfico poderá seguir em concurso para delegada

Candidata casada com homem condenado por tráfico poderá seguir em concurso para delegada

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal de Salvador

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal de Salvador

Mais recentes

Imagem - IBGE abre inscrições para concurso com mais de 9 mil vagas de nível médio; saiba mais

IBGE abre inscrições para concurso com mais de 9 mil vagas de nível médio; saiba mais
Imagem - Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 com bolsas de até R$ 2,4 mil; confira

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 com bolsas de até R$ 2,4 mil; confira
Imagem - Empresa abre 25 vagas para Jovens Aprendizes nas áreas de mecânica e administrativa

Empresa abre 25 vagas para Jovens Aprendizes nas áreas de mecânica e administrativa

MAIS LIDAS

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
01

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
02

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família em Salvador
03

Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família em Salvador

Imagem - Casa Castanho anuncia encerramento das atividades no Rio Vermelho
04

Casa Castanho anuncia encerramento das atividades no Rio Vermelho