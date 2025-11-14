OPORTUNIDADE

Banca definida: veja o que se sabe sobre o novo concurso da Telebras

O último concurso realizado pela Telebras aconteceu em 2021

Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:35

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

A banca organizadora do novo concurso público da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) será o Cebraspe. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14). A definição da banca indica que o edital do concurso deverá ser publicado em breve.

O Diário Oficial prevê valor total de R$ 1.496.376,51 para a prestação dos serviços técnicos de realização do “4º Concurso Público da Telebras”. A contratação direta do Cebraspe foi fundamentada na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações da estatal. O quantitativo de vagas e cargos a serem ofertados ainda não foram divulgados.

No fim de outubro, a empresa já havia sinalizado a necessidade de reforço em seu corpo de servidores e ampliou o limite de pessoal próprio da estatal de 435 para 467 posições, sendo 438 vagas para o quadro permanente e 29 para o quadro transitório.