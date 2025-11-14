Acesse sua conta
Banca definida: veja o que se sabe sobre o novo concurso da Telebras

O último concurso realizado pela Telebras aconteceu em 2021

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:35

A banca organizadora do novo concurso público da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) será o Cebraspe. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14). A definição da banca indica que o edital do concurso deverá ser publicado em breve. 

O Diário Oficial prevê valor total de R$ 1.496.376,51 para a prestação dos serviços técnicos de realização do “4º Concurso Público da Telebras”. A contratação direta do Cebraspe foi fundamentada na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações da estatal. O quantitativo de vagas e cargos a serem ofertados ainda não foram divulgados. 

No fim de outubro, a empresa já havia sinalizado a necessidade de reforço em seu corpo de servidores e ampliou o limite de pessoal próprio da estatal de 435 para 467 posições, sendo 438 vagas para o quadro permanente e 29 para o quadro transitório.

O último concurso da Telebras foi realizado em 2021, com resultado homologado no ano seguinte. Foram disponibilizadas nove vagas imediatas e cadastro reserva com 1.152 oportunidades. Os salários variavam entre  R$ 3.305,23 e R$ 8.766,57, com vagas para Especialista em Gestão de Telecomunicações e Técnico em Gestão de Telecomunicações.

