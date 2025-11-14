Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para concurso Caixa 2025 com 184 vagas e salários de até R$ 16,4 mil seguem abertas

Pedido de isenção encerra nesta sexta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08:55

Caixa
Caixa Crédito: Arquivo

As inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal com 184 vagas para cargos de nível superior, contemplando áreas de Arquitetura, Engenharias e Medicina do Trabalho, seguem abertas. Os salários iniciais variam entre R$ 12,3 mil e R$ 16,4 mil, e as provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.

Os interessados poderão se inscrever até 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 68, com pedidos de isenção aceitos até esta sexta-feira (14). O pagamento deverá ser efetuado conforme instruções do boleto disponibilizado ao final do cadastro.

Concurso Caixa 2025: detalhes das vagas

Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
1 de 5
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela

Quais as vagas e remunerações? 

O edital oferta 184 vagas de nível superior, distribuídas da seguinte forma:

Arquiteto – 36 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro Civil – 103 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro Elétrico – 13 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro Mecânico – 5 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro de Segurança – 3 vagas – R$ 16.495,00

Médico do Trabalho – 24 vagas – R$ 12.371,00

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais para o cargo de Médico do Trabalho e de 40 horas para Arquitetos e Engenheiros.

Quais os requisitos? 

Cada cargo exige graduação completa na respectiva área e registro no conselho profissional. Para Engenheiro de Segurança, é necessário também possuir pós-graduação específica com carga horária mínima de 360 horas. Médicos devem apresentar especialização em Medicina do Trabalho e Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

Como funciona o processo seletivo? 

Os candidatos serão avaliados em cinco etapas:

Prova objetiva – 70 questões de múltipla escolha, divididas entre Conhecimentos Básicos e Específicos, com duração de 5 horas.

Prova discursiva – uma questão dissertativa sobre temas da área profissional.

Avaliação de títulos – análise de formação acadêmica e experiência, com pontuação de até 5 pontos.

Heteroidentificação – destinada aos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Procedimentos admissionais – comprovação de requisitos e exames médicos.

Será eliminado o candidato que obtiver menos de 50% do total da prova objetiva, menos de 50% em Conhecimentos Básicos ou menos de 50% em Específicos, além de quem não alcançar ao menos 50% na prova discursiva.

Leia mais

Imagem - Veja a lista de cargos disponíveis no concurso da Caixa com salários de até R$ 14,9 mil

Veja a lista de cargos disponíveis no concurso da Caixa com salários de até R$ 14,9 mil

Mais recentes

Imagem - PGM publica edital de concurso com salários de R$ 32 mil

PGM publica edital de concurso com salários de R$ 32 mil
Imagem - SIMM oferece vagas com salários de mais de R$ 3 mil em Salvador nesta sexta (14)

SIMM oferece vagas com salários de mais de R$ 3 mil em Salvador nesta sexta (14)
Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (14) têm 1.144 vagas e salários até R$ 44 mil

Concursos públicos com inscrições até sexta (14) têm 1.144 vagas e salários até R$ 44 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos
01

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Imagem - Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)
02

Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

Imagem - O pesadelo da violência para o PT, a Serin da oposição e a distorção nos números da economia de Jerônimo
03

O pesadelo da violência para o PT, a Serin da oposição e a distorção nos números da economia de Jerônimo

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece
04

Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece