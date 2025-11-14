Inscrições para concurso Caixa 2025 com 184 vagas e salários de até R$ 16,4 mil seguem abertas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08:55
As inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal com 184 vagas para cargos de nível superior, contemplando áreas de Arquitetura, Engenharias e Medicina do Trabalho, seguem abertas. Os salários iniciais variam entre R$ 12,3 mil e R$ 16,4 mil, e as provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.
Os interessados poderão se inscrever até 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 68, com pedidos de isenção aceitos até esta sexta-feira (14). O pagamento deverá ser efetuado conforme instruções do boleto disponibilizado ao final do cadastro.
Concurso Caixa 2025: detalhes das vagas
O edital oferta 184 vagas de nível superior, distribuídas da seguinte forma:
Arquiteto – 36 vagas – R$ 16.495,00
Engenheiro Civil – 103 vagas – R$ 16.495,00
Engenheiro Elétrico – 13 vagas – R$ 16.495,00
Engenheiro Mecânico – 5 vagas – R$ 16.495,00
Engenheiro de Segurança – 3 vagas – R$ 16.495,00
Médico do Trabalho – 24 vagas – R$ 12.371,00
A jornada de trabalho será de 30 horas semanais para o cargo de Médico do Trabalho e de 40 horas para Arquitetos e Engenheiros.
Cada cargo exige graduação completa na respectiva área e registro no conselho profissional. Para Engenheiro de Segurança, é necessário também possuir pós-graduação específica com carga horária mínima de 360 horas. Médicos devem apresentar especialização em Medicina do Trabalho e Registro de Qualificação de Especialista (RQE).
Os candidatos serão avaliados em cinco etapas:
Prova objetiva – 70 questões de múltipla escolha, divididas entre Conhecimentos Básicos e Específicos, com duração de 5 horas.
Prova discursiva – uma questão dissertativa sobre temas da área profissional.
Avaliação de títulos – análise de formação acadêmica e experiência, com pontuação de até 5 pontos.
Heteroidentificação – destinada aos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.
Procedimentos admissionais – comprovação de requisitos e exames médicos.
Será eliminado o candidato que obtiver menos de 50% do total da prova objetiva, menos de 50% em Conhecimentos Básicos ou menos de 50% em Específicos, além de quem não alcançar ao menos 50% na prova discursiva.