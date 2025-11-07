Concurso da Caixa 2025: veja o que vai cair nas provas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:25
Os candidatos do concurso da Caixa Econômica Federal já podem se preparar: o edital detalha todas as etapas e conteúdos que serão cobrados durante o processo seletivo, que inclui provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O certame é dividido em cinco fases, todas de caráter eliminatório ou classificatório.
A primeira etapa, chamada de Qualificação Técnica, será composta pela prova objetiva, que terá 70 questões de múltipla escolha e duração de cinco horas. Serão 30 questões de Conhecimentos Básicos e 40 de Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar pelo menos 50% de acertos no total, além de atingir 50% tanto em Básicos quanto em Específicos.
Concurso Caixa 2025: detalhes das vagas
Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, o conteúdo será distribuído da seguinte forma:
Língua Portuguesa – 10 questões
Língua Inglesa – 5
Conhecimentos e comportamentos digitais – 5
Comportamentos éticos e compliance – 5
Noções de Probabilidade e Estatística – 5
Conhecimentos Específicos – 40
Já para Médico do Trabalho, a prova terá esta composição:
Língua Portuguesa – 10 questões
Língua Inglesa – 5
Conhecimentos e comportamentos digitais – 5
Comportamentos éticos e compliance – 5
Noções de Probabilidade e Estatística – 5
Conhecimentos Médicos Gerais – 10
Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador – 15
Legislação Específica – 10
Auditoria Médica e Plano de Saúde – 5
A segunda etapa será a prova discursiva, composta por uma questão dissertativa valendo 10 pontos. O tema será relacionado diretamente aos conhecimentos específicos de cada área. Segundo o edital, a avaliação medirá a capacidade do candidato de expor ideias com clareza, coerência e precisão. Também será reprovado quem não atingir, no mínimo, 50% da nota total.
Na terceira etapa, os concorrentes serão submetidos à avaliação de títulos, que leva em conta formação acadêmica e experiência profissional. A pontuação máxima é de 5 pontos, somados ao desempenho das fases anteriores.
A quarta fase consiste no procedimento de verificação da condição declarada para candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.
A quinta e última etapa inclui os procedimentos admissionais, em que o candidato deverá comprovar todos os requisitos do cargo e passar pelos exames médicos obrigatórios.
A Caixa Econômica Federal publicou nesta sexta-feira (7) o edital do concurso público 2025 com 184 vagas para cargos de nível superior, contemplando áreas de Arquitetura, Engenharias e Medicina do Trabalho. Os salários iniciais variam entre R$ 12,3 mil e R$ 16,4 mil, e as provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.
Os interessados poderão se inscrever entre hoje (7) e 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 68, com pedidos de isenção aceitos até 14 de novembro. O pagamento deverá ser efetuado conforme instruções do boleto disponibilizado ao final do cadastro.