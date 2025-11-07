ENSINO SUPERIOR

Concurso da Caixa 2025: veja o que vai cair nas provas

Edital foi publicado nesta sexta (7)

Esther Morais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:25

Caixa Crédito: Arquivo

Os candidatos do concurso da Caixa Econômica Federal já podem se preparar: o edital detalha todas as etapas e conteúdos que serão cobrados durante o processo seletivo, que inclui provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O certame é dividido em cinco fases, todas de caráter eliminatório ou classificatório.

A primeira etapa, chamada de Qualificação Técnica, será composta pela prova objetiva, que terá 70 questões de múltipla escolha e duração de cinco horas. Serão 30 questões de Conhecimentos Básicos e 40 de Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar pelo menos 50% de acertos no total, além de atingir 50% tanto em Básicos quanto em Específicos.

Concurso Caixa 2025: detalhes das vagas 1 de 5

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, o conteúdo será distribuído da seguinte forma:

Língua Portuguesa – 10 questões

Língua Inglesa – 5

Conhecimentos e comportamentos digitais – 5

Comportamentos éticos e compliance – 5

Noções de Probabilidade e Estatística – 5

Conhecimentos Específicos – 40

Já para Médico do Trabalho, a prova terá esta composição:

Língua Portuguesa – 10 questões

Língua Inglesa – 5

Conhecimentos e comportamentos digitais – 5

Comportamentos éticos e compliance – 5

Noções de Probabilidade e Estatística – 5

Conhecimentos Médicos Gerais – 10

Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador – 15

Legislação Específica – 10

Auditoria Médica e Plano de Saúde – 5

A segunda etapa será a prova discursiva, composta por uma questão dissertativa valendo 10 pontos. O tema será relacionado diretamente aos conhecimentos específicos de cada área. Segundo o edital, a avaliação medirá a capacidade do candidato de expor ideias com clareza, coerência e precisão. Também será reprovado quem não atingir, no mínimo, 50% da nota total.

Na terceira etapa, os concorrentes serão submetidos à avaliação de títulos, que leva em conta formação acadêmica e experiência profissional. A pontuação máxima é de 5 pontos, somados ao desempenho das fases anteriores.

A quarta fase consiste no procedimento de verificação da condição declarada para candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.

A quinta e última etapa inclui os procedimentos admissionais, em que o candidato deverá comprovar todos os requisitos do cargo e passar pelos exames médicos obrigatórios.

Sobre o concurso

A Caixa Econômica Federal publicou nesta sexta-feira (7) o edital do concurso público 2025 com 184 vagas para cargos de nível superior, contemplando áreas de Arquitetura, Engenharias e Medicina do Trabalho. Os salários iniciais variam entre R$ 12,3 mil e R$ 16,4 mil, e as provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.