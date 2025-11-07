Acesse sua conta
Quanto ganha um funcionário da Caixa? Saiba salários para cada cargo do concurso 2025

Edital foi publicado nesta sexta-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:39

Prédio da Caixa Econômica Federal
Prédio da Caixa Econômica Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa publicou nesta sexta-feira (7) o edital para o concurso público com 184 vagas e salários de até R$ 16,4 mil. O certame é considerado por especialistas como um dos mais aguardados pelos concurseiros devido ao conjunto robusto de benefícios oferecidos aos aprovados.

Os salários variam entre R$ 12,3 mil, para o cargo de Médico do Trabalho, e R$ 16,4 mil, valor pago a arquitetos e engenheiros. A jornada é de 30 horas semanais para Médicos e 40 horas para Arquitetos e Engenheiros, o que, segundo analistas do setor, torna o concurso ainda mais atrativo pela relação entre carga horária e remuneração.

Concurso Caixa 2025: detalhes das vagas

Edital do concurso Caixa 2025

Além da remuneração, os aprovados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui:

Participação nos lucros ou resultados (PLR)

Plano de saúde

Previdência complementar

Auxílio-alimentação/refeição

Vale-transporte

Auxílio-creche

Programas de ascensão profissional e capacitação contínua

Outros pontos valorizados por candidatos incluem a estabilidade garantida pelo regime celetista vinculado a empresa pública, oportunidades de movimentação interna para diferentes regiões do país e possibilidade de progressão salarial ao longo da carreira.

Como se inscrever? 

Os interessados poderão se inscrever entre hoje (7) e 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 68, com pedidos de isenção aceitos até 14 de novembro. O pagamento deverá ser efetuado conforme instruções do boleto disponibilizado ao final do cadastro.

Quais os requisitos?

Cada cargo exige graduação completa na respectiva área e registro no conselho profissional. Para Engenheiro de Segurança, é necessário também possuir pós-graduação específica com carga horária mínima de 360 horas. Médicos devem apresentar especialização em Medicina do Trabalho e Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

Como funciona o processo seletivo?

Os candidatos serão avaliados em cinco etapas:

Prova objetiva – 70 questões de múltipla escolha, divididas entre Conhecimentos Básicos e Específicos, com duração de 5 horas.

Prova discursiva – uma questão dissertativa sobre temas da área profissional.

Avaliação de títulos – análise de formação acadêmica e experiência, com pontuação de até 5 pontos.

Heteroidentificação – destinada aos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Procedimentos admissionais – comprovação de requisitos e exames médicos.

Será eliminado o candidato que obtiver menos de 50% do total da prova objetiva, menos de 50% em Conhecimentos Básicos ou menos de 50% em Específicos, além de quem não alcançar ao menos 50% na prova discursiva.

