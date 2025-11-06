TRAGÉDIA FAMILIAR

Morto a facadas, ex-deputado estadual do PT perdeu dois filhos em tragédias

Mortes aconteceram em 2002 e 2003, após acidentes com capotamentos

Yan Inácio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:42

Ex-deputado Paulo Frateschi (PT) e filho Crédito: Reprodução/Redes sociais

Morto a facadas pelo próprio filho nesta quinta-feira (6), o ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), de 75 anos, havia perdido dois filhos em acidentes de carro nos anos de 2002 e 2003. O ex-parlamentar foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

A primeira tragédia familiar aconteceu quando Frateschi era presidente estadual do PT, em 2002. O filho Pedro, de 7 anos, morreu após a esposa do ex-parlamentar perder o controle da direção e o carro da família capotar em uma rodovia em Guararema, na região metropolitana da capital. O garoto morreu no local e a irmã dele, Luiza, ficou ferida.

Em julho do ano seguinte, Júlio Frateschi, de 16 anos, morreu em outro acidente de carro com capotamento. O acidente aconteceu depois que ele e a irmã Luiza, na época com 19 anos, saíram para buscar dois primos na Rodovia Rio-Santos. Júlio sofreu traumatismo craniano e ficou cinco dias internado, mas morreu dias depois.

À época, o presidente Lula (PT), ministros e lideranças do partido estiveram presentes no enterro do adolescente.

Entenda o crime

O ex-deputado federal e ex-presidente do PT paulista Paulo Frateschi morreu nesta quinta-feira (6) após ser esfaqueado pelo próprio filho, em um episódio de surto ocorrido em São Paulo (SP). Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do G1, a Polícia Militar foi acionada pela manhã para atender uma ocorrência de agressão na Rua Ponta Porã, no bairro da Lapa. No local, os agentes encontraram o filho de Frateschi em surto, armado com uma faca. O homem teria atacado o pai com golpes que atingiram a cabeça e o braço. A mãe tentou intervir e também acabou ferida, mas sem gravidade.

O agressor foi detido e encaminhado ao 91º Distrito Policial, no Ceasa, onde a Polícia Civil deve tomar as “providências legais”. A Polícia Técnico-Científica foi chamada para realizar perícia na casa da família. O nome do suspeito não foi divulgado.

Em nota oficial, o Partido dos Trabalhadores lamentou a morte do ex-deputado e exaltou sua trajetória no partido e na vida pública.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido”, diz o comunicado.