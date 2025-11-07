Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano desta sexta (7 de novembro) é O Coração: baixe a guarda e perca o medo de demonstrar o que sente

Um dia para sentir de verdade e deixar o afeto guiar as decisões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano

A carta do Coração, número 24 do baralho cigano, anuncia um dia em que o emocional fala mais alto. Ela traz amor, empatia e desejo de conexão verdadeira, seja com alguém, com um sonho ou com a própria vida.

O clima desta sexta-feira favorece gestos sinceros, reconciliações e momentos de ternura. É hora de baixar a guarda e agir com leveza, sem medo de demonstrar o que sente. O Coração também fala sobre paixões que reacendem, projetos que voltam a pulsar e pessoas que inspiram recomeços.

No trabalho, a carta pede mais sensibilidade com quem está à sua volta e lembra que empatia também é inteligência. Evite decisões frias demais ou reações impulsivas. Escute antes de agir.

No campo espiritual, o Coração é cura. Ele ensina que quando o amor é o centro das escolhas, tudo encontra equilíbrio.

Conselho do dia: siga o que vibra bem dentro de você. O que for verdadeiro, o universo vai fazer florescer.

Tarot Baralho Cigano

