Edital do concurso Caixa 2025 é publicado com 184 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Inscrições serão feitas pelo site da Fundação Cesgranrio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 06:31

Caixa
Caixa Crédito: Arquivo

A Caixa Econômica Federal publicou nesta sexta-feira (7) o edital do concurso público 2025 com 184 vagas para cargos de nível superior, contemplando áreas de Arquitetura, Engenharias e Medicina do Trabalho. Os salários iniciais variam entre R$ 12,3 mil e R$ 16,4 mil, e as provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.

Os interessados poderão se inscrever entre hoje (7) e 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 68, com pedidos de isenção aceitos até 14 de novembro. O pagamento deverá ser efetuado conforme instruções do boleto disponibilizado ao final do cadastro.

Concurso Caixa 2025: detalhes das vagas

Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela
1 de 5
Edital do concurso Caixa 2025 por Captura de tela

Quais as vagas e remunerações? 

O edital oferta 184 vagas de nível superior, distribuídas da seguinte forma:

Arquiteto – 36 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro Civil – 103 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro Elétrico – 13 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro Mecânico – 5 vagas – R$ 16.495,00

Engenheiro de Segurança – 3 vagas – R$ 16.495,00

Médico do Trabalho – 24 vagas – R$ 12.371,00

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais para o cargo de Médico do Trabalho e de 40 horas para Arquitetos e Engenheiros.

Quais os requisitos? 

Cada cargo exige graduação completa na respectiva área e registro no conselho profissional. Para Engenheiro de Segurança, é necessário também possuir pós-graduação específica com carga horária mínima de 360 horas. Médicos devem apresentar especialização em Medicina do Trabalho e Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

Como funciona o processo seletivo? 

Os candidatos serão avaliados em cinco etapas:

Prova objetiva – 70 questões de múltipla escolha, divididas entre Conhecimentos Básicos e Específicos, com duração de 5 horas.

Prova discursiva – uma questão dissertativa sobre temas da área profissional.

Avaliação de títulos – análise de formação acadêmica e experiência, com pontuação de até 5 pontos.

Heteroidentificação – destinada aos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Procedimentos admissionais – comprovação de requisitos e exames médicos.

Será eliminado o candidato que obtiver menos de 50% do total da prova objetiva, menos de 50% em Conhecimentos Básicos ou menos de 50% em Específicos, além de quem não alcançar ao menos 50% na prova discursiva.

