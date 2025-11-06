184 VAGAS

Veja a lista de cargos disponíveis no concurso da Caixa com salários de até R$ 14,9 mil

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 de novembro e 8 de dezembro



Elaine Sanoli

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:49

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com edital previsto para ser lançado nesta sexta-feira (7), o concurso da Caixa Econômica Federal oferece ao menos 184 vagas. As cargas horárias variam entre 30 e 40 horas semanais para os seis cargos disponíveis.

Os aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

Veja cargos e vagas do concurso da Caixa 1 de 7

O processo seletivo contará com provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, além de avaliação de títulos, que poderá garantir pontos extras a candidatos com especializações ou experiência profissional.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Cesgranrio, banca examinadora responsável pelo certame, entre os dias 7 de novembro e 8 de dezembro.