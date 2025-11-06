EMPREGO

Empresa de telemarketing abre 300 vagas de emprego em Feira de Santana

Oportunidades são para a área de atendimento e-commerce

A empresa de telemarketing Atento abriu 300 vagas de emprego em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Há oportunidades para a área de atendimento e-commerce.

Para se candidatar, os interessados devem ter ensino médio completo e morar em Feira de Santana. A empresa não exige experiência para o cargo. Conhecimentos em informática e boa digitação serão considerados diferenciais.

As inscrições do mutirão vão até o dia 11 de novembro, na Casa do Trabalhador, localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, das 8h às 16h. No último dia, os candidatos devem comparecer até 12h.