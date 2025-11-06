Acesse sua conta
Empresa de telemarketing abre 300 vagas de emprego em Feira de Santana

Oportunidades são para a área de atendimento e-commerce

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:27

Telemarketing
Telemarketing Crédito: Reprodução

A empresa de telemarketing Atento abriu 300 vagas de emprego em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Há oportunidades para a área de atendimento e-commerce.

Para se candidatar, os interessados devem ter ensino médio completo e morar em Feira de Santana. A empresa não exige experiência para o cargo. Conhecimentos em informática e boa digitação serão considerados diferenciais.

As inscrições do mutirão vão até o dia 11 de novembro, na Casa do Trabalhador, localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, das 8h às 16h. No último dia, os candidatos devem comparecer até 12h.

As entrevistas acontecerão no laboratório de informática da Universidade Salvador (Unifacs), no bairro Santa Mônica, nos dias 10 e 11 de novembro, das 13h às 16h. Os interessados devem apresentar documento de identificação (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), currículo atualizado e carteira de trabalho físico ou digital.

