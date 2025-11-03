BAHIA

Prefeitura abre concursos públicos com mais de 100 vagas imediatas e salários de até R$ 4 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07:01

Prefeitura de Jequié Crédito: Reprodução/Prefeitura de Jequié

A Prefeitura de Jequié, no sudoeste da Bahia, anunciou a abertura de dois concursos públicos com oportunidades para a Prefeitura Municipal e para a Câmara de Vereadores. Juntos, os certames somam 112 vagas imediatas e cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.929,37 a R$ 4.182,98. As inscrições serão realizadas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), banca organizadora dos dois processos, a partir desta segunda-feira (3).

O edital nº 01/2025 da Prefeitura de Jequié oferece 105 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os salários vão de R$ 1.929,37 a R$ 2.567,99. O segundo edital, nº 03/2025, é da Câmara Municipal de Jequié e oferece 7 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para níveis médio e superior. A remuneração inicial varia de R$ 2.865,06 a R$ 4.182,98, com cargas horárias entre 20 e 40 horas semanais.

Vagas

Vagas para concursos de Jequié 1 de 6

Como se inscrever

As inscrições para ambos os concursos estarão abertas das 14h desta segunda-feira (3) até as 23h59 do dia 4 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site do Idib.

As taxas variam entre R$ 110,00 e R$ 130,00, conforme o nível de escolaridade. Candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção da taxa nos dias 3 e 4 de novembro, conforme os Decretos Federais nº 6.593/2008 e nº 11.016/2022.

Etapas

Os dois concursos contarão com prova objetiva, prova discursiva e, para cargos de nível superior, prova de títulos.

As avaliações objetivas terão caráter eliminatório e classificatório, cobrando conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Conhecimentos Gerais sobre Jequié e Conhecimentos Específicos.

As provas serão aplicadas preferencialmente em Jequié, podendo ocorrer em cidades vizinhas caso haja necessidade de acomodar todos os candidatos.

Cotas e acessibilidade

Ambos os editais preveem 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência (PcDs), em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e o Decreto Federal nº 9.508/2018.

Os candidatos deverão comprovar a deficiência mediante laudo médico recente e, caso aprovados, passarão por perícia médica oficial. As provas e demais etapas serão realizadas em condições de igualdade com os demais concorrentes.

Validade

Os dois concursos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período, a critério da administração municipal e da Câmara.