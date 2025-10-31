OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Cargos são distribuídos para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Gameleira de Goiás, a cerca de 100 km de Goiânia, lançou o edital nº 01/2025 para um concurso público com vagas imediatas e formação de cadastro reserva no quadro municipal e na Câmara de Vereadores. O certame será organizado pelo Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Vagas e salários

São mais de 60 vagas imediatas distribuídas entre cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior, além de oportunidades para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.351,29 a R$ 4.513,30, com jornadas de 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site, conforme o cronograma do Anexo I do edital, entre 13 de dezembro de 2025 e 13 de janeiro de 2026.

O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que os horários das provas não coincidam.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade, e o pagamento deve ser efetuado até o último dia do prazo, com possibilidade de solicitação de isenção conforme os critérios previstos no edital.

Etapas e provas

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para funções que exigem direção de veículos e Teste de Aptidão Física (TAF) para cargos operacionais. A aplicação das provas está prevista para ocorrer em Gameleira de Goiás, podendo ser realizada em municípios próximos, dependendo da disponibilidade de locais.

A avaliação será composta por questões de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, História e Geografia, Informática e Conhecimentos Específicos, de acordo com o cargo pretendido

Cotas e validade

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas negras, conforme a legislação vigente

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal