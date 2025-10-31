Acesse sua conta
Prefeitura anuncia concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Cargos são distribuídos para todos os níveis de escolaridade

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13:00

Concurso público
Concurso público

A Prefeitura de Gameleira de Goiás, a cerca de 100 km de Goiânia, lançou o edital nº 01/2025 para um concurso público com vagas imediatas e formação de cadastro reserva no quadro municipal e na Câmara de Vereadores. O certame será organizado pelo Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Vagas e salários

São mais de 60 vagas imediatas distribuídas entre cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior, além de oportunidades para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.351,29 a R$ 4.513,30, com jornadas de 40 horas semanais.

Vagas do concurso de Gameleira de Goiás

Vagas do concurso de Gameleira de Goiás
Vagas do concurso de Gameleira de Goiás
Vagas do concurso de Gameleira de Goiás
1 de 3
Vagas do concurso de Gameleira de Goiás por Reprodução

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site, conforme o cronograma do Anexo I do edital, entre 13 de dezembro de 2025 e 13 de janeiro de 2026.

O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que os horários das provas não coincidam.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade, e o pagamento deve ser efetuado até o último dia do prazo, com possibilidade de solicitação de isenção conforme os critérios previstos no edital.

Etapas e provas

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para funções que exigem direção de veículos e Teste de Aptidão Física (TAF) para cargos operacionais. A aplicação das provas está prevista para ocorrer em Gameleira de Goiás, podendo ser realizada em municípios próximos, dependendo da disponibilidade de locais.

A avaliação será composta por questões de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, História e Geografia, Informática e Conhecimentos Específicos, de acordo com o cargo pretendido

Cotas e validade

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas negras, conforme a legislação vigente

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal

O resultado final está previsto para ser divulgado em 29 de maio de 2026, no site do Instituto Verbena e no portal da Prefeitura de Gameleira de Goiás.

Tags:

Concurso Público Prefeitura Empregos

