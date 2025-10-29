OPORTUNIDADE

Companhia de Ferro abre inscrições para programa de trainee na Bahia com salários de R$ 9,5 mil

Candidatos podem se inscrever até dia 16 de novembro

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:47

Ferbasa Crédito: Divulgação

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2026, com salários de R$ 9,5 mil. A iniciativa busca jovens profissionais para uma imersão teórica e prática nas áreas de atuação da Companhia - Mineração, Metalurgia, Recursos Florestais e Energia Renovável.

Para participar, é necessário que o candidato tenha se formado entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, nos cursos de Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Geologia e Geofísica. As inscrições podem ser feitas aqui. https://traineeferbasa.com.br/.

Ao longo de dois anos, os candidatos selecionados terão a oportunidade de experienciar uma jornada de transformação, com trilhas de desenvolvimento que ampliam a visão de negócio e fortalecem a capacidade de liderança. O Programa de Trainee da Ferbasa inclui a participação em projetos estratégicos de alto impacto em diferentes áreas, estímulo ao desenvolvimento de soluções criativas que promovam eficiência e sustentabilidade, com acompanhamento de líderes experientes como mentores.

O programa ainda oferece benefícios como participação de lucros, prêmio férias, alimentação, transporte, assistência médica e odontológica, entre outros. Entre as competências requeridas estão: noções de gestão de projetos e processos; conhecimento em Inteligência Artificial; e inglês intermediário ou avançado. A previsão de admissão é março de 2026.

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6

Sobre a Ferbasa