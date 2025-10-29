Acesse sua conta
Companhia de Ferro abre inscrições para programa de trainee na Bahia com salários de R$ 9,5 mil

Candidatos podem se inscrever até dia 16 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:47

Ferbasa
Ferbasa Crédito: Divulgação

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2026, com salários de R$ 9,5 mil. A iniciativa busca jovens profissionais para uma imersão teórica e prática nas áreas de atuação da Companhia - Mineração, Metalurgia, Recursos Florestais e Energia Renovável.

Para participar, é necessário que o candidato tenha se formado entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, nos cursos de Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Geologia e Geofísica. As inscrições podem ser feitas aqui. https://traineeferbasa.com.br/.

Ao longo de dois anos, os candidatos selecionados terão a oportunidade de experienciar uma jornada de transformação, com trilhas de desenvolvimento que ampliam a visão de negócio e fortalecem a capacidade de liderança. O Programa de Trainee da Ferbasa inclui a participação em projetos estratégicos de alto impacto em diferentes áreas, estímulo ao desenvolvimento de soluções criativas que promovam eficiência e sustentabilidade, com acompanhamento de líderes experientes como mentores.

O programa ainda oferece benefícios como participação de lucros, prêmio férias, alimentação, transporte, assistência médica e odontológica, entre outros. Entre as competências requeridas estão: noções de gestão de projetos e processos; conhecimento em Inteligência Artificial; e inglês intermediário ou avançado. A previsão de admissão é março de 2026.

Sobre a Ferbasa

Fundada em 1961, pelo engenheiro José Corgosinho de Carvalho Filho, a Cia. de Ferro Ligas da Bahia é, atualmente, uma das 500 maiores empresas do Brasil e está entre as dez maiores indústrias em operação na Bahia (ranking Valor 1.000 de 2024). Com uma planta metalúrgica localizada no município de Pojuca, a Ferbasa atua ainda nos segmentos da Mineração, Recursos Florestais e Energia Renovável – todas as operações localizadas no estado da Bahia. Líder nacional na produção de ferroligas e única produtora de ferrocromo das Américas, a Ferbasa detém 95% das reservas nacionais de cromita, concentradas nos distritos baianos de Vale do Jacurici e Campo Formoso.

Bahia Emprego

