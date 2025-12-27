Acesse sua conta
Áries, Câncer e mais um signo recebem recado poderoso do Universo; sinais serão claros

Sinais claros apontam para decisões que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 14:31

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O universo envia um recado direto e intenso para três signos do zodíaco. A energia do momento favorece clareza, encerramentos necessários e escolhas alinhadas com a verdade interior. Ignorar os sinais agora pode significar repetir padrões que já deram provas de esgotamento.

Áries

O recado do universo para Áries é sobre responsabilidade emocional. Chegou a hora de assumir o que você sente e, principalmente, o que não sente mais. Empurrar decisões por impulso ou orgulho tende a gerar conflitos evitáveis. A energia pede maturidade, diálogo claro e ação consciente. Algo só avança quando você para de lutar contra o óbvio.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Câncer

Para Câncer, o universo fala sobre desapego. Há situações que já cumpriram seu papel, mesmo que ainda exista afeto ou memória envolvida. O momento pede coragem para soltar, sem culpa. Proteger demais o passado pode estar impedindo novas possibilidades de florescerem. Confie no seu instinto, ele sabe quando é hora de seguir.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Libra

Libra recebe um alerta sobre equilíbrio real, não aquele que só agrada os outros. O universo sinaliza que agradar demais tem custado caro. Escolhas precisam ser feitas pensando no que é justo para você também. A energia favorece posicionamento, mesmo que isso cause desconforto inicial. O alívio vem depois.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Mensagem do dia

Quando o universo fala, ele repete até ser ouvido. Prestar atenção aos sinais agora é um ato de autocuidado e respeito com a própria história.

