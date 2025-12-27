Acesse sua conta
Os segredos que as pessoas com menos ansiedade carregam são essas 3 regras simples no dia a dia

Forma de encarar problemas influencia níveis de estresse e ansiedade

  Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 17:00

Evitar ambientes estressantes pode te ajudar a separar quais emoções realmente estão relacionadas ao problema.
Evitar ambientes estressantes pode te ajudar a separar quais emoções realmente estão relacionadas ao problema. Crédito: Imagem: Freerange

Algumas pessoas atravessam momentos difíceis sem perder a tranquilidade, mesmo quando enfrentam situações que costumam gerar estresse intenso. Esse comportamento costuma estar ligado a níveis mais baixos de ansiedade no organismo.

Menor liberação de cortisol e de proteínas de choque térmico no sangue ajuda a explicar por que essas pessoas reagem de forma mais equilibrada às pressões do dia a dia, segundo observações da psiquiatria.

Como controlar ansiedade

Além da origem química, especialistas indicam que a ansiedade também sofre forte influência do ambiente e da maneira como cada pessoa interpreta os desafios que enfrenta ao longo da vida.

Olhar além do momento atual

Um erro comum é enxergar o problema apenas pelo impacto imediato que ele causa. Situações difíceis tendem a parecer maiores quando analisadas apenas pelo recorte do presente.

Ao observar o cenário a longo prazo, muitas questões perdem força. O que hoje parece insuportável pode se mostrar irrelevante após alguns meses ou anos, reduzindo naturalmente a ansiedade.

Esse tipo de reflexão ajuda a desacelerar reações impulsivas e cria espaço para decisões mais conscientes, sem que o medo domine o raciocínio.

Reduzir a carga emocional

Problemas podem parecer impossíveis de resolver quando são analisados apenas de forma subjetiva. Emoções acumuladas dificultam a avaliação clara da situação.

Adotar uma postura mais objetiva permite identificar soluções que antes pareciam invisíveis. Não se trata de ignorar sentimentos, mas de não permitir que eles comandem todas as decisões. Essa mudança evita que a mente entre em ciclos repetitivos de preocupação, um dos principais combustíveis da ansiedade.

Controlar reações exageradas

O estresse acumulado no cotidiano pode provocar reações intensas diante de acontecimentos pontuais. Quando isso acontece, a resposta emocional costuma ser desproporcional.

Questionar se a reação corresponde ao tamanho real do problema ajuda a interromper esse padrão. Muitas vezes, a ansiedade está ligada mais ao acúmulo do que ao fato em si.

Esse autocontrole contribui para respostas mais equilibradas e reduz o desgaste emocional causado por crises frequentes. Aplicar essas três regras no dia a dia pode ajudar a diminuir os níveis de estresse e ansiedade, tornando a rotina mais leve e previsível.

Ainda assim, é essencial lembrar que a ansiedade pode exigir tratamento clínico. Psicoterapia e psiquiatria são recursos importantes e não devem ser deixados de lado.

