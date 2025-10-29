Acesse sua conta
Procuradoria-Geral da Bahia terá concurso público com 135 vagas; saiba mais

Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) definirá banca do certame

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:33

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Procuradoria-Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) abrirá 135 vagas em um concurso público para procurador, analista e assistente. A autorização para que a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) dê início aos novos concursos estaduais foi assinada nesta terça-feira (28).

Ao todo, a Bahia vai abrir mais de 800 vagas em concursos públicos voltados a diversos órgãos da administração estadual. Inicialmente, serão contempladas oito áreas, inclusive algumas em que não eram anunciados concursos há 16 anos. Os primeiros contratados devem ser chamados para assumir os cargos em janeiro de 2027.

O salário mais alto para cargos da Procuradoria-Geral é o de procurador, que varia dependendo do órgão, estado e nível da carreira, podendo iniciar em cerca de R$ 20 mil e ultrapassar os R$ 40 mil mensais, com benefícios e gratificações que podem aumentar significativamente a remuneração.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República

Com a autorização dos concursos estaduais, a Saeb pode definir quais bancas serão contratadas para os certames. Por isso, ainda não há detalhes sobre os prazos. O que se sabe, por enquanto, é o número de vagas por segmento. Confira todas as vagas aqui.

Tags:

Bahia Emprego Concurso

