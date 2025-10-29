Procuradoria-Geral da Bahia terá concurso público com 135 vagas; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:33
A Procuradoria-Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) abrirá 135 vagas em um concurso público para procurador, analista e assistente. A autorização para que a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) dê início aos novos concursos estaduais foi assinada nesta terça-feira (28).
Ao todo, a Bahia vai abrir mais de 800 vagas em concursos públicos voltados a diversos órgãos da administração estadual. Inicialmente, serão contempladas oito áreas, inclusive algumas em que não eram anunciados concursos há 16 anos. Os primeiros contratados devem ser chamados para assumir os cargos em janeiro de 2027.
O salário mais alto para cargos da Procuradoria-Geral é o de procurador, que varia dependendo do órgão, estado e nível da carreira, podendo iniciar em cerca de R$ 20 mil e ultrapassar os R$ 40 mil mensais, com benefícios e gratificações que podem aumentar significativamente a remuneração.
Concurso público - quais pagam maiores salários
Com a autorização dos concursos estaduais, a Saeb pode definir quais bancas serão contratadas para os certames. Por isso, ainda não há detalhes sobre os prazos. O que se sabe, por enquanto, é o número de vagas por segmento. Confira todas as vagas aqui.