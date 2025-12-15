SUSTENTABILIDADE

Projeto conscientiza 2,1 mil estudantes sobre coleta seletiva e economia circular em Salvador e Camaçari

A ação foi realizada em sete escolas no segundo semestre e coletou 2.133 quilos de resíduos

Donaldson Gomes

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:13

Ação conscientizou estudantes sobre economia circular Crédito: Divulgação Solos

Os conceitos da economia circular – que busca a eliminação de desperdícios, ampliando a vida útil de materiais – foram apresentados na prática para mais de 2 mil estudantes baianos este ano. A edição de 2025 da Ação Braskem de Educação Ambiental coletou 2.133 quilos de resíduos e beneficiou 2.177 pessoas. Promovida pela petroquímica com apoio da Rede Sesi de Educação e da Secretaria de Educação de Camaçari, a iniciativa foi desenvolvida em sete escolas – três de Salvador e quatro em Camaçari.

Concluído no início deste mês de dezembro, o projeto executado pela startup Solos nas escolas ao longo do segundo semestre de 2025 foi dividido em três módulos. No primeiro, palestras e jogos de perguntas e respostas abordaram temas como consumo consciente, destinação adequada de resíduos, reciclagem e o papel do plástico em nossas vidas. Os outros dois módulos consistiram na montagem de espaços nas escolas dedicados para o descarte correto de resíduos; e em um campeonato de reciclagem, o qual premiou as duas unidades que mais arrecadarem resíduos - uma em cada cidade.

Carla Prado, diretora da Escola Sesi Comendador Bernardo Martins Catharino (SESI Itapagipe), celebrou a vitória na gincana, e destacou a importância da ação para a formação dos futuros cidadãos. “O papel fundamental da escola é preparar os alunos para a vida, e quando desenvolvemos propostas como esta, de entender que todos somos responsáveis e que podemos dar nossa parcela de contribuição para um mundo sustentável, para a gente é de grande valor”, afirmou.

Em Camaçari, a escola vencedora foi a Cosme de Farias. A diretora da instituição, Cleine Rodrigues, ressaltou que a Ação Braskem de Educação Ambiental contribuiu efetivamente para conscientizar os alunos com relação à coleta seletiva. “Surtiram muitos efeitos, principalmente nos dias em que saímos pelas comunidades, coletando os resíduos e conscientizando os moradores. Houve muito envolvimento tanto dos alunos quanto dos pais”, revelou.

Para Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, um futuro cada vez mais sustentável depende de ações que todos – governo, empresas e a sociedade – devem colocar em prática hoje. “Não há futuro sustentável sem economia circular, e a coleta seletiva está no centro desta engrenagem. Portanto, acreditamos que é de extrema relevância conscientizar as crianças e os jovens sobre a importância da reciclagem e estimulá-los a terem novos hábitos”, pontuou.

As duas escolas vencedoras da gincana foram premiadas com um notebook cada, para ser utilizado nas atividades das unidades. Participaram da ação em Salvador, a Escola SESI Comendador Bernardo Martins Catharino, Escola SESI Reitor Miguel Calmon e o Colégio Estadual Paulo Américo de Oliveira. Já em Camaçari, a ação foi realizada nas escolas municipais do Natal, Cosme de Farias e Sônia Regina e o SESI Milton Santos.