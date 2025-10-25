OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 15 mil

Inscrições estarão abertas entre os dias 29 de outubro e 17 de novembro

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 14:26

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A Prefeitura de Jundiaí do Sul, no norte do Paraná, anunciou a abertura de um concurso público com vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 15 mil. As inscrições estarão abertas entre os dias 29 de outubro e 17 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Fafipa,, organizadora do certame.

O destaque fica para a remuneração do cargo de médico plantonista, que chega a R$ 15 mil para jornada de 40 horas semanais. Já professores e profissionais de áreas técnicas terão salários entre R$ 4,8 mil e R$ 5,4 mil. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas de forma online, com taxas que variam entre R$ 50 e R$ 100, a depender do cargo pretendido. O pagamento pode ser feito até o dia 18 de novembro.

O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e doadores de sangue, conforme leis federais e estaduais.

Etapas e provas

O concurso será composto por prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos para as funções de nível superior. As avaliações serão realizadas em Jundiaí do Sul ou Ribeirão do Pinhal, com data prevista no cronograma do edital.

A prova objetiva terá duração de quatro horas e cobrará questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos, conforme o nível de escolaridade. Para ser aprovado, o candidato deverá obter nota mínima de 50 pontos.

Inclusão e cotas

O edital garante 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para candidatos afrodescendentes, seguindo a legislação municipal. As contratações ocorrerão conforme a necessidade e conveniência da administração pública.

Validade e nomeações