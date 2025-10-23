SEFAZ

Governo autoriza concurso com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 25 mil

Comissão para certame da Secretaria da Fazenda de São Paulo foi criada

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:20

Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

O Governo de São Paulo autorizou a abertura do concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefaz). O certame ofertará 200 vagas para auditor fiscal da Receita Estadual, com salários de até R$ 25 mil.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em agosto deste ano. A comissão, que já está formada, ficará responsável pela organização do certame, incluindo a escolha da banca examinadora e a elaboração do edital oficial.

Anúncio do concurso da Sefaz-SP Crédito: Reprodução

Em breve, serão divulgados mais detalhes sobre etapas, requisitos e cronograma do concurso.