Governo autoriza concurso com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 25 mil

Millena Marques
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:20
O Governo de São Paulo autorizou a abertura do concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefaz). O certame ofertará 200 vagas para auditor fiscal da Receita Estadual, com salários de até R$ 25 mil.
A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em agosto deste ano. A comissão, que já está formada, ficará responsável pela organização do certame, incluindo a escolha da banca examinadora e a elaboração do edital oficial.
Em breve, serão divulgados mais detalhes sobre etapas, requisitos e cronograma do concurso.
