Governo autoriza concurso com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 25 mil

Comissão para certame da Secretaria da Fazenda de São Paulo foi criada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:20

Concurso público está aberto em prefeitura
Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

O Governo de São Paulo autorizou a abertura do concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefaz). O certame ofertará 200 vagas para auditor fiscal da Receita Estadual, com salários de até R$ 25 mil.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em agosto deste ano. A comissão, que já está formada, ficará responsável pela organização do certame, incluindo a escolha da banca examinadora e a elaboração do edital oficial.

Anúncio do concurso da Sefaz-SP
Anúncio do concurso da Sefaz-SP Crédito: Reprodução

Em breve, serão divulgados mais detalhes sobre etapas, requisitos e cronograma do concurso.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Tags:

Emprego Concurso são Paulo

