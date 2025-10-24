Acesse sua conta
Polícia Civil anuncia concurso público com 720 vagas e salários iniciais até R$ 7,2 mil

Oportunidades são para funções de escrivão e inspetor de polícia

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 13:09

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu um concurso público para ingresso nas carreiras de escrivão e inspetor de polícia. Ao todo, são 720 vagas imediatas, sendo 360 para cada cargo, com salário inicial de R$ 7.299,54 e carga horária de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.

As inscrições estarão abertas de 27 de outubro a 26 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundatec (www.fundatec.org.br), banca responsável pela organização do certame. O concurso é regido pelo Edital nº 06/2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

Etapas e provas

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira contempla provas objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório, além de teste de aptidão física, avaliações psicológica e psiquiátrica, exame de saúde e sindicância da vida pregressa.

Os aprovados nessa fase serão convocados para a segunda etapa, que corresponde ao Curso de Formação Profissional, realizado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol). A nomeação dos candidatos ocorrerá conforme a ordem de classificação final do curso.

Requisitos e cotas

Para participar, é necessário ter curso superior completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria B e mínimo de 18 anos até a data da matrícula no curso de formação. Também é exigido estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e possuir conduta moral e social compatível com a função policial.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (10%), pessoas negras (16%), pessoas trans (1%) e indígenas (1%), conforme o Decreto Estadual nº 56.229/2021, alterado pelo Decreto nº 56.921/2023.

Isenção e atendimento especial

Candidatos com deficiência e renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio nacional podem solicitar isenção da taxa de inscrição, conforme a Lei Estadual nº 13.320/2009. Também há possibilidade de solicitar atendimento especial no dia das provas, mediante apresentação de laudos e justificativas médicas.

Funções dos cargos

O escrivão de polícia será responsável por lavrar autos e termos, expedir certidões, participar de diligências, cumprir mandados e realizar tarefas administrativas. Já o inspetor de polícia atuará diretamente nas investigações, prisões, buscas e diligências operacionais. Ambos os cargos exigem aptidão física e psicológica e preveem o porte de arma de fogo.

Emprego Concurso Público Polícia Civil

