Prefeitura abre concurso público com 1.500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Inscrições começam no dia 15 de dezembro de 2025 e seguem até 15 de janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:48

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Senador Penedo, na região Metropolitana de Goiânia, anunciou nesta quinta-feira (30) a abertura de um concurso público com vagas 1.505 vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1,7 mil e R$ 9,9 mil. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM).

Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás

Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás por Reprodução

Como se inscrever

As inscrições começam no dia 15 de dezembro e seguem até 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Verbena/UFG. O edital completo, com as informações sobre cargos, salários, carga horária, requisitos e taxa de inscrição, será disponibilizado na mesma página eletrônica.

Cronograma e etapas do concurso

O cronograma prevê que as provas objetivas ocorram em duas datas distintas: 22 de fevereiro e 1º de março de 2026, distribuídas conforme o cargo escolhido. Além da avaliação objetiva, o concurso poderá incluir provas discursivas, práticas e análise de títulos, de acordo com as exigências de cada função.

O resultado final está previsto para ser homologado ainda no primeiro semestre de 2026, segundo o extrato publicado pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.

Cotas e acessibilidade

O edital também assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros, em cumprimento às legislações federal e municipal. A comissão organizadora reforça que todas as etapas do processo contarão com condições de acessibilidade e atendimento especializado para garantir a plena participação de todos os inscritos.

Validade do certame

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura de Senador Canedo.

A autorização para a realização do certame foi assinada pelo presidente da Comissão Especial do Concurso Público, Sandro Andriotti, que destacou a importância da seleção para o fortalecimento do quadro efetivo do município e para a melhoria dos serviços públicos.

Tags:

Emprego Concurso Público Prefeitura

