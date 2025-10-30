Prefeitura abre concurso público com 1.500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:48
A Prefeitura de Senador Penedo, na região Metropolitana de Goiânia, anunciou nesta quinta-feira (30) a abertura de um concurso público com vagas 1.505 vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1,7 mil e R$ 9,9 mil. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM).
Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás
As inscrições começam no dia 15 de dezembro e seguem até 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Verbena/UFG. O edital completo, com as informações sobre cargos, salários, carga horária, requisitos e taxa de inscrição, será disponibilizado na mesma página eletrônica.
O cronograma prevê que as provas objetivas ocorram em duas datas distintas: 22 de fevereiro e 1º de março de 2026, distribuídas conforme o cargo escolhido. Além da avaliação objetiva, o concurso poderá incluir provas discursivas, práticas e análise de títulos, de acordo com as exigências de cada função.
O resultado final está previsto para ser homologado ainda no primeiro semestre de 2026, segundo o extrato publicado pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.
O edital também assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros, em cumprimento às legislações federal e municipal. A comissão organizadora reforça que todas as etapas do processo contarão com condições de acessibilidade e atendimento especializado para garantir a plena participação de todos os inscritos.
O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura de Senador Canedo.
A autorização para a realização do certame foi assinada pelo presidente da Comissão Especial do Concurso Público, Sandro Andriotti, que destacou a importância da seleção para o fortalecimento do quadro efetivo do município e para a melhoria dos serviços públicos.