Prefeitura tem concurso público aberto com 199 vagas e salários de até R$ 18 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:39

Vagas são para Rio Branco do Sul Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná, estarão abertas entre os dias 18 de fevereiro de 2026 e 19 de março de 2026. O certame oferece 199 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.

O maior destaque do concurso é para os cargo de Médico Generalista, que oferece remuneração de R$ 18.000,00, conforme previsto em edital, com jornadas de trabalho definidas de acordo com cada função. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação Fafipa, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, a depender do cargo. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo, com valores entre R$ 70 e R$ 120.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para cargos em diferentes áreas da administração pública, como saúde, educação, serviços operacionais e funções administrativas, entre outras.

Rio Branco do Sul está localizado na Região Metropolitana de Curitiba e tem economia baseada na indústria, mineração, comércio e serviços, desempenhando papel importante no desenvolvimento regional.

Resumo do Concurso

Inscrições: 18/02/2026 a 19/03/2026

Vagas: 199

Salário: até R$ 18.000,00

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: Fundação Fafipa