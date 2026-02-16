Prefeitura tem concurso público aberto com 199 vagas e salários de até R$ 18 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:39
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná, estarão abertas entre os dias 18 de fevereiro de 2026 e 19 de março de 2026. O certame oferece 199 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.
O maior destaque do concurso é para os cargo de Médico Generalista, que oferece remuneração de R$ 18.000,00, conforme previsto em edital, com jornadas de trabalho definidas de acordo com cada função. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.
Prefeitura de Rio Branco do Sul
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação Fafipa, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, a depender do cargo. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.
As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo, com valores entre R$ 70 e R$ 120.
Detalhes da cidade
O concurso atende a uma demanda do município para cargos em diferentes áreas da administração pública, como saúde, educação, serviços operacionais e funções administrativas, entre outras.
Rio Branco do Sul está localizado na Região Metropolitana de Curitiba e tem economia baseada na indústria, mineração, comércio e serviços, desempenhando papel importante no desenvolvimento regional.
Resumo do Concurso
Inscrições: 18/02/2026 a 19/03/2026
Vagas: 199
Salário: até R$ 18.000,00
Níveis: fundamental, médio e superior
Banca: Fundação Fafipa
Local: Rio Branco do Sul (PR)