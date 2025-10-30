OPORTUNIDADE

Honda ADTSA inaugura unidade em Salvador e gera 70 empregos

Nova operação abrirá as portas no dia 6 de novembro e faz parte do projeto de expansão do Grupo ADTSA

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:29

Unidade está localizada na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Salvador Shopping Crédito: Divulgação

Salvador ganhará uma unidade da Honda ADTSA no dia 6 de novembro, na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Salvador Shopping. A nova unidade deve gerar cerca de 70 empregos diretos e indiretos, somando equipe comercial, pós-vendas, administrativo, além de parceiros de serviços terceirizados.

Com 3.900 m² de área construída, o espaço foi projetado dentro dos mais recentes padrões da marca, com um conceito arquitetônico inovador com foco em eficiência energética e uma experiência totalmente voltada ao cliente, incluindo áreas de showroom de vendas, pós-vendas completo, oficina com 10 boxes de serviço, iluminação natural, áreas integradas, lounges de convivência, estações de atendimento digital e ampla área de entrega de veículos.

Inicialmente, a meta da unidade é comercializar entre 100 e 150 veículos por mês no primeiro ano de operação. A previsão é atender 800 visitantes em novembro, entre clientes e convidados, com fluxo médio de 30 a 40 atendimentos diários. A equipe da unidade será altamente treinada pela fábrica, reforçando o padrão de excelência da marca e do grupo ADTSA.

“A inauguração da Honda ADTSA em Salvador reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Nordeste. Apostamos em um modelo de negócio inovador, que valoriza as pessoas, o meio ambiente e o fortalecimento da cadeia automotiva. Essa é uma conquista que reflete o propósito do grupo: crescer com responsabilidade e gerar oportunidades”, ressalta Bruno Lima, Diretor Comercial da Honda ADTSA.

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6

A Honda ADTSA Salvador faz parte da estratégia de expansão do Grupo ADTSA, holding consolidada que administra empresas em diversos segmentos da economia no Norte e Nordeste do Brasil — incluindo transporte, logística, agropecuária e comercialização de automóveis, caminhões e ônibus. Com mais de 90 anos de história e um portfólio que abrange marcas como Volkswagen, Chevrolet, Renault, Citroën, Peugeot, GWM, Ford, Omoda & Jaecoo, VW Caminhões, o grupo reafirma, com a nova unidade, seu compromisso com a geração de empregos, o desenvolvimento regional e a sustentabilidade.