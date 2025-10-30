Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Honda ADTSA inaugura unidade em Salvador e gera 70 empregos

Nova operação abrirá as portas no dia 6 de novembro e faz parte do projeto de expansão do Grupo ADTSA

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:29

Unidade está localizada na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Salvador Shopping
Unidade está localizada na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Salvador Shopping Crédito: Divulgação

Salvador ganhará uma unidade da Honda ADTSA no dia 6 de novembro, na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Salvador Shopping. A nova unidade deve gerar cerca de 70 empregos diretos e indiretos, somando equipe comercial, pós-vendas, administrativo, além de parceiros de serviços terceirizados.

Com 3.900 m² de área construída, o espaço foi projetado dentro dos mais recentes padrões da marca, com um conceito arquitetônico inovador com foco em eficiência energética e uma experiência totalmente voltada ao cliente, incluindo áreas de showroom de vendas, pós-vendas completo, oficina com 10 boxes de serviço, iluminação natural, áreas integradas, lounges de convivência, estações de atendimento digital e ampla área de entrega de veículos.

Leia mais

Imagem - Rede varejista abre vagas temporárias para final de ano na Bahia

Rede varejista abre vagas temporárias para final de ano na Bahia

Imagem - Companhia de Ferro abre inscrições para programa de trainee na Bahia com salários de R$ 9,5 mil

Companhia de Ferro abre inscrições para programa de trainee na Bahia com salários de R$ 9,5 mil

Imagem - Sefaz da Bahia terá concurso público com 200 vagas para auditor e agente de tributos

Sefaz da Bahia terá concurso público com 200 vagas para auditor e agente de tributos

Inicialmente, a meta da unidade é comercializar entre 100 e 150 veículos por mês no primeiro ano de operação. A previsão é atender 800 visitantes em novembro, entre clientes e convidados, com fluxo médio de 30 a 40 atendimentos diários. A equipe da unidade será altamente treinada pela fábrica, reforçando o padrão de excelência da marca e do grupo ADTSA.

“A inauguração da Honda ADTSA em Salvador reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Nordeste. Apostamos em um modelo de negócio inovador, que valoriza as pessoas, o meio ambiente e o fortalecimento da cadeia automotiva. Essa é uma conquista que reflete o propósito do grupo: crescer com responsabilidade e gerar oportunidades”, ressalta Bruno Lima, Diretor Comercial da Honda ADTSA.

Curiosidades sobre entrevista de emprego

Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por
É importante tomar cuidado com a postura durante a entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Alguns cuidados podem aumentar as chances de aprovação na entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Entrevista de emprego em outro idioma está cada vez mais comum diante do mercado de trabalho globalizado por Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock
 Entrevista de emprego é a chance do profissional mostrar ao empregador por que ele é a melhor escolha  por
É importante estar preparado para a entrevista de emprego  por
1 de 6
Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por

A Honda ADTSA Salvador faz parte da estratégia de expansão do Grupo ADTSA, holding consolidada que administra empresas em diversos segmentos da economia no Norte e Nordeste do Brasil — incluindo transporte, logística, agropecuária e comercialização de automóveis, caminhões e ônibus. Com mais de 90 anos de história e um portfólio que abrange marcas como Volkswagen, Chevrolet, Renault, Citroën, Peugeot, GWM, Ford, Omoda & Jaecoo, VW Caminhões, o grupo reafirma, com a nova unidade, seu compromisso com a geração de empregos, o desenvolvimento regional e a sustentabilidade.

As companhias controladas pela ADTSA são: Auto Viação Progresso, Progresso Logística, Auto Viação Cruzeiro, Rodoviária Leão do Norte, Fazenda Vista Alegre, Volkswagen Meira Lins, Chevrolet Silcar, Renault Regence, Citroën Pigalle, Peugeot Pigalle, GWM ADTSA, Point S ADTSA AUTOCENTER, Ford ADTSA, Omoda & Jaecoo ADTSA, Honda ADTSA, Novo Mundo Caminhões e Ônibus Volkswagen, Novo Mundo Truck Center Bridgestone Firestone, ADTSA Consórcio, ADTSA Seminovos e ADTSA Corretora de Seguros.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 300 vagas imediatas e salários de até R$ 4,8 mil

Prefeitura abre concurso público com mais de 300 vagas imediatas e salários de até R$ 4,8 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 15 mil

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 15 mil

Imagem - Polícia Civil anuncia concurso público com 720 vagas e salários iniciais até R$ 7,2 mil

Polícia Civil anuncia concurso público com 720 vagas e salários iniciais até R$ 7,2 mil

Tags:

Salvador Emprego

Mais recentes

Imagem - Rede varejista abre vagas temporárias para final de ano na Bahia

Rede varejista abre vagas temporárias para final de ano na Bahia
Imagem - Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas e salários de até R$ 10 mil

Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas e salários de até R$ 10 mil
Imagem - Setor produtivo brasileiro reforça papel social na agenda climática e prepara compromissos para a COP30

Setor produtivo brasileiro reforça papel social na agenda climática e prepara compromissos para a COP30

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada