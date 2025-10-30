OPORTUNIDADE

Rede varejista abre vagas temporárias para final de ano na Bahia

Há 35 vagas para a função de assessor de vendas no estado

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 08:55

Pernambucanas do Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

A Pernambucanas, rede varejista 100% brasileira, abriu 850 vagas temporárias em lojas espalhadas em todo o país para o final de ano. Desse número, 35 serão distribuídas na Bahia para a função de assessor de vendas. Os candidatos devem se inscrever no site oficial da empresa.

Os contratados vão atuar em setores de atendimento ao público, organização de estoque e reposição de produtos em diferentes setores como vestuário, lar e beleza. A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro deste ano.

