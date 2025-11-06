Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quando sai o edital do concurso da Caixa 2025? Certame terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Jornada será de 30h e 40h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:57

Caixa Econômica
Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com previsão de abrir 184 vagas e salários que variam entre R$ 11 mil e R$ 14 mil, a Caixa vai lançar um edital para novo concurso público em 2025. O certame, sob organização da Fundação Cesgranrio, é um dos mais esperados pelos concurseiros neste ano.

Os detalhes serão publicados na sexta-feira (7). A maior parte das oportunidades é para engenheiros civis, mas também haverá vagas para arquitetos e médicos do trabalho.

Concurso da Caixa

Caixa terá concurso com 184 vagas e salários entre R$ 11,1 mil e R$ 14,9 mil por Captura de tela, com auxílio de IA
Caixa terá concurso com 184 vagas e salários entre R$ 11,1 mil e R$ 14,9 mil por Captura de tela, com auxílio de IA
Caixa por Arquivo
Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil por Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Fachada sede da Caixa Econômica Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 5
Caixa terá concurso com 184 vagas e salários entre R$ 11,1 mil e R$ 14,9 mil por Captura de tela, com auxílio de IA

A diferença salarial ocorre por causa da carga horária: arquitetos e engenheiros trabalharão 40 horas semanais, enquanto médicos do trabalho terão jornada de 30 horas.

Os aprovados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos - o que pode garantir pontos extras para candidatos com especializações ou experiência profissional.

A Caixa também aplicará políticas de inclusão: 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Cesgranrio entre 7 de novembro e 8 de dezembro.

Leia mais

Imagem - Caixa terá concurso com 184 vagas e salários entre R$ 11,1 mil e R$ 14,9 mil

Caixa terá concurso com 184 vagas e salários entre R$ 11,1 mil e R$ 14,9 mil

Imagem - Universidade Federal abre concurso com 77 vagas imediatas e auxílio-alimentação de R$ 1 mil

Universidade Federal abre concurso com 77 vagas imediatas e auxílio-alimentação de R$ 1 mil

Imagem - Prefeitura abre 44 vagas imediatas com cargos do nível fundamental ao superior; veja salários

Prefeitura abre 44 vagas imediatas com cargos do nível fundamental ao superior; veja salários

Veja cronograma

Publicação do edital: 07/11/2025

Inscrições: 07/11 a 08/12/2025

Provas: 01/02/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026

Verificação de cotas: 26/04/2026

Resultado final: 26/05/2026

Com informações do g1 Carreiras.

Mais recentes

Imagem - Veja a lista de cargos disponíveis no concurso da Caixa com salários de até R$ 14,9 mil

Veja a lista de cargos disponíveis no concurso da Caixa com salários de até R$ 14,9 mil
Imagem - iFood lança programa de estágio apostando na formação da geração Z

iFood lança programa de estágio apostando na formação da geração Z
Imagem - Força Aérea anuncia processo seletivo com 112 vagas com salários de R$ 4,7 mil

Força Aérea anuncia processo seletivo com 112 vagas com salários de R$ 4,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)