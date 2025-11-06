EMPREGO

Quando sai o edital do concurso da Caixa 2025? Certame terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Jornada será de 30h e 40h

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:57

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com previsão de abrir 184 vagas e salários que variam entre R$ 11 mil e R$ 14 mil, a Caixa vai lançar um edital para novo concurso público em 2025. O certame, sob organização da Fundação Cesgranrio, é um dos mais esperados pelos concurseiros neste ano.

Os detalhes serão publicados na sexta-feira (7). A maior parte das oportunidades é para engenheiros civis, mas também haverá vagas para arquitetos e médicos do trabalho.

A diferença salarial ocorre por causa da carga horária: arquitetos e engenheiros trabalharão 40 horas semanais, enquanto médicos do trabalho terão jornada de 30 horas.

Os aprovados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos - o que pode garantir pontos extras para candidatos com especializações ou experiência profissional.

A Caixa também aplicará políticas de inclusão: 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Cesgranrio entre 7 de novembro e 8 de dezembro.

Veja cronograma

Publicação do edital: 07/11/2025

Inscrições: 07/11 a 08/12/2025

Provas: 01/02/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026

Verificação de cotas: 26/04/2026

Resultado final: 26/05/2026