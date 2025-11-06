JORNADA DE 30 HORAS

Caixa terá concurso com 184 vagas e salários entre R$ 11,1 mil e R$ 14,9 mil

Edital será publicado na sexta-feira (7)

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06:50

Caixa Crédito: Arquivo

A Caixa Econômica Federal lança na sexta-feira (7) o edital do novo concurso público para cargos de nível superior. Ao todo, serão 184 vagas distribuídas entre seis áreas, com salários que variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00. As provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026 e serão organizadas pela Fundação Cesgranrio.

A maior parte das oportunidades é para engenheiros civis, mas também haverá vagas para arquitetos e médicos do trabalho. A diferença salarial ocorre por causa da carga horária: arquitetos e engenheiros trabalharão 40 horas semanais, enquanto médicos do trabalho terão jornada de 30 horas.

Os aprovados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos - o que pode garantir pontos extras para candidatos com especializações ou experiência profissional.

A Caixa também aplicará políticas de inclusão: 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Cesgranrio entre 7 de novembro e 8 de dezembro.

Veja cronograma

Publicação do edital: 07/11/2025

Inscrições: 07/11 a 08/12/2025

Provas: 01/02/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026

Verificação de cotas: 26/04/2026

Resultado final: 26/05/2026