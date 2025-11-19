Acesse sua conta
IBGE abre inscrições para concurso com mais de 9 mil vagas de nível médio; saiba mais

Inscrições encerram em 11 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:00

Censo do IBGE
IBGE anuncia concurso  Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que vai oferecer 9.590 vagas temporárias para candidatos com nível médio. A Fundação Getulio Vargas (FGV) será responsável pela organização do certame.

As inscrições ficam abertas até 23h59 de 11 de dezembro, mediante pagamento de taxa de R$ 38,50. As provas estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril do mesmo ano.

Vagas, remuneração e benefícios do concurso do IBGE

Confira detalhes das vagas do IBGE
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
1 de 6
Confira detalhes das vagas do IBGE

As oportunidades são para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade, que vão atuar na execução de pesquisas estatísticas em todo o território nacional.

O cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento reúne 8.480 vagas. A remuneração é de R$ 2.676,24. Já o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade oferece 1.110 vagas, com salário de R$ 3.379,00. Em ambos os casos, há vagas para ampla concorrência, pessoas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Trabalhadores do IBGE

Censo do IBGE
IBGE por Tania Rego/Agencia Brasil
Agente Censitários do IBGE por Acervo / IBGE
Prefeituras de mais de 700 cidades se rebelam contra censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Contagem da População deve ocorrer em 2025 pelo IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Recenseadores do IBGE em pequena propriedade agrícola em Pernambués por Foto: Marina Silva/CORREIO
José Francisco dos Reis, 54, conversa com recenseador do IBGE por Foto: Marina Silva/CORREIO
1 de 7
Censo do IBGE

Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por até três anos. Segundo o IBGE, este é o maior processo seletivo temporário já realizado pelo órgão.

O último PSS do instituto ocorreu em 2023, quando foram autorizadas 8.141 contratações temporárias. No mesmo ano, o órgão também participou do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), ofertando 895 vagas.

