IBGE abre concurso com 8.480 vagas para Agente de Pesquisas; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

FGV foi a banca escolhida para organização do certame

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:39

IBGE abre seleção com 8.480 vagas para Agente de Pesquisas Crédito: Tania Rego/Agencia Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (19) o edital do Processo Seletivo Simplificado que vai contratar 8.480 Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM). O cargo oferece remuneração de R$ 2.676,24, além de auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º proporcional.

As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) entre 16h de hoje (19) e 23h59 de 11 de dezembro de 2025. A taxa é de R$ 38,50, paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), que poderá ser reimpressa até 12 de dezembro, data-limite de pagamento.

O Agente de Pesquisas e Mapeamento atua na coleta de dados domiciliares e em estabelecimentos, no apoio a levantamentos geográficos, na transmissão de informações em sistemas eletrônicos e na elaboração de relatórios. Para participar, é necessário ensino médio completo.

As vagas são distribuídas entre ampla concorrência (5.512), pessoas pretas ou pardas (2.120), indígenas (254), quilombolas (170) e pessoas com deficiência (424).

A seleção será feita por prova objetiva, marcada para 22 de fevereiro de 2026, das 8h às 11h, no horário de Brasília. As provas serão aplicadas presencialmente pela FGV em todos os municípios com oferta de vagas.

