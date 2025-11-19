Acesse sua conta
IBGE abre concurso com 8.480 vagas para Agente de Pesquisas; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

FGV foi a banca escolhida para organização do certame

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:39

IBGE
IBGE abre seleção com 8.480 vagas para Agente de Pesquisas Crédito: Tania Rego/Agencia Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (19) o edital do Processo Seletivo Simplificado que vai contratar 8.480 Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM). O cargo oferece remuneração de R$ 2.676,24, além de auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º proporcional.

As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) entre 16h de hoje (19) e 23h59 de 11 de dezembro de 2025. A taxa é de R$ 38,50, paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), que poderá ser reimpressa até 12 de dezembro, data-limite de pagamento.

Vagas, remuneração e benefícios do concurso do IBGE

Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
1 de 6
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA

O Agente de Pesquisas e Mapeamento atua na coleta de dados domiciliares e em estabelecimentos, no apoio a levantamentos geográficos, na transmissão de informações em sistemas eletrônicos e na elaboração de relatórios. Para participar, é necessário ensino médio completo.

As vagas são distribuídas entre ampla concorrência (5.512), pessoas pretas ou pardas (2.120), indígenas (254), quilombolas (170) e pessoas com deficiência (424).

A seleção será feita por prova objetiva, marcada para 22 de fevereiro de 2026, das 8h às 11h, no horário de Brasília. As provas serão aplicadas presencialmente pela FGV em todos os municípios com oferta de vagas.

Trabalhadores do IBGE

Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
IBGE por Tania Rego/Agencia Brasil
Agente Censitários do IBGE por Acervo / IBGE
Prefeituras de mais de 700 cidades se rebelam contra censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Contagem da População deve ocorrer em 2025 pelo IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Recenseadores do IBGE em pequena propriedade agrícola em Pernambués por Foto: Marina Silva/CORREIO
José Francisco dos Reis, 54, conversa com recenseador do IBGE por Foto: Marina Silva/CORREIO
1 de 7
Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os contratos terão duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por até três anos, conforme a legislação vigente.

