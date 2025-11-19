OPORTUNIDADE

Empresa de logística está com inscrições abertas para programa de estágio; veja como participar

Inscrições vão até o dia 26 de novembro; há oportunidades na Bahia, São Paulo, Paraná e Santa Catarina

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:44

Empresa de logística está com inscrições abertas para programa de estágio; veja como participar Crédito: Reprodução

Considerada uma das maiores operadoras de logística integrada do país, a Multilog está com inscrições abertas para o Programa de Talentos Multilog, idealizado para ser o início da jornada para o crescimento profissional de novos talentos em um dos mais importantes segmentos econômicos. O público-alvo são alunos de cursos de graduação e tecnólogos com previsão de conclusão a partir do segundo semestre de 2027. Há vagas nas unidades da empresa localizadas nos estados da Bahia, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e as inscrições vão até 26 de novembro.

Podem se inscrever alunos de graduação e tecnólogos de diversos cursos, sobretudo ligados à Logística e Comércio Exterior, mas há, também, oportunidades em outras áreas, como TI. Os candidatos deverão ter disponibilidade para estagiar 6h por dia de forma presencial nas unidades. Os benefícios oferecidos incluem bolsa-auxílio, vale refeição, vale transporte e seguro de vida, entre outros.

“Mais do que uma oportunidade de estágio, o Programa Jovens Talentos é a porta de entrada para o estudante que deseja construir carreira no universo logístico e colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula, de forma vibrante, dinâmica e inovadora”, conta Ana Caroline Santos, Coordenadora de Gente na Multilog.

Os estudantes pré-selecionados serão convidados para uma visita guiada e irão participar de uma dinâmica de grupo presencial e entrevista individual em data a ser divulgada. Para aqueles que forem aprovados, o programa terá início em fevereiro de 2026. Mais informações sobre as inscrições e processo seletivo estão disponíveis na página do Programa Jovens Talentos Multilog, na opção Tipo de Vaga: Estágio.

“O Programa Jovens Talentos é uma iniciativa da Multilog que foca em desenvolver profissionais que querem construir uma carreira no universo logístico, um setor de extrema relevância para a economia nacional”, ressalta Ana Caroline. “O sucesso do nosso programa é visível: além de ser muito procurado pelos estudantes, registramos um nível excelente de retenção. Temos muito orgulho de ver estagiários que começaram conosco e, hoje, ocupam posições de liderança na Multilog."

A Multilog se posiciona como uma plataforma consolidadora de operações logísticas no País. É líder na administração de recintos alfandegados no Brasil, incluindo os pontos de fronteiras secas no Mercosul. Possui certificação de Operador Econômico Autorizado (OEA) para atuar em cinco centros logísticos industriais e aduaneiros e dois portos secos. Possui 34 unidades, sendo 12 alfandegadas, 7 de transportes, 2 escritórios corporativos e 13 centros de distribuição. Atende clientes de diversos setores, incluindo alimentos, bens de consumo, saúde, químico, automotivo & industrial, agronegócio e tech.