Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

IBGE abre seleção com 1.110 vagas para Supervisor; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

Inscrições começam nesta quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:33

Com prova neste domingo, seleção visa preencher 148 vagas de Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento do IBGE
Seleção do IBGE abre nesta quarta (19) Crédito: Acervo / IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira (19) o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 1.110 Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ). O cargo oferece salário de R$ 3.379,00, além de auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, entre 16h de hoje (19) e 23h59 de 11 de dezembro. A taxa é de R$ 38,50, paga via Guia de Recolhimento da União (GRU). 

Vagas, remuneração e benefícios do concurso do IBGE

Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
1 de 6
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA

A seleção será composta por prova objetiva, marcada para 22 de fevereiro de 2026, das 14h às 17h, no horário de Brasília. As avaliações serão aplicadas presencialmente em todos os municípios que ofertam vagas, sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Do total de oportunidades, 715 são de ampla concorrência, enquanto as demais estão distribuídas entre pessoas pretas ou pardas (275), indígenas (33), quilombolas (22) e pessoas com deficiência (55).

Entre as atribuições do Supervisor estão planejamento e gestão da coleta de dados, supervisão de equipes, controle de qualidade, avaliação de questionários, elaboração de relatórios e apoio às rotinas técnicas e administrativas. Para a contratação, é preciso ensino médio completo e CNH categoria B válida.

Os contratos terão duração inicial de até um ano, com possibilidade de prorrogação por até três anos.

Trabalhadores do IBGE

Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
IBGE por Tania Rego/Agencia Brasil
Agente Censitários do IBGE por Acervo / IBGE
Prefeituras de mais de 700 cidades se rebelam contra censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Contagem da População deve ocorrer em 2025 pelo IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Recenseadores do IBGE em pequena propriedade agrícola em Pernambués por Foto: Marina Silva/CORREIO
José Francisco dos Reis, 54, conversa com recenseador do IBGE por Foto: Marina Silva/CORREIO
1 de 7
Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mais recentes

Imagem - IBGE abre concurso público com mais de 9 mil vagas para nível médio; saiba mais

IBGE abre concurso público com mais de 9 mil vagas para nível médio; saiba mais
Imagem - PGM abre inscrições para concurso com salários de R$ 32,7 mil

PGM abre inscrições para concurso com salários de R$ 32,7 mil
Imagem - Salvador: SIMM anuncia vagas com salários de até R$ 5 mil nesta quarta (19)

Salvador: SIMM anuncia vagas com salários de até R$ 5 mil nesta quarta (19)

MAIS LIDAS

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
01

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
02

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida
03

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida

Imagem - Devo me preocupar? O que a presença de lagartixas em sua casa quer dizer, segundo especialistas
04

Devo me preocupar? O que a presença de lagartixas em sua casa quer dizer, segundo especialistas