NÍVEL MÉDIO

IBGE abre seleção com 1.110 vagas para Supervisor; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

Inscrições começam nesta quarta-feira (19)

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:33

Seleção do IBGE abre nesta quarta (19) Crédito: Acervo / IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira (19) o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 1.110 Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ). O cargo oferece salário de R$ 3.379,00, além de auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, entre 16h de hoje (19) e 23h59 de 11 de dezembro. A taxa é de R$ 38,50, paga via Guia de Recolhimento da União (GRU).

Vagas, remuneração e benefícios do concurso do IBGE 1 de 6

A seleção será composta por prova objetiva, marcada para 22 de fevereiro de 2026, das 14h às 17h, no horário de Brasília. As avaliações serão aplicadas presencialmente em todos os municípios que ofertam vagas, sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Do total de oportunidades, 715 são de ampla concorrência, enquanto as demais estão distribuídas entre pessoas pretas ou pardas (275), indígenas (33), quilombolas (22) e pessoas com deficiência (55).

Entre as atribuições do Supervisor estão planejamento e gestão da coleta de dados, supervisão de equipes, controle de qualidade, avaliação de questionários, elaboração de relatórios e apoio às rotinas técnicas e administrativas. Para a contratação, é preciso ensino médio completo e CNH categoria B válida.

Os contratos terão duração inicial de até um ano, com possibilidade de prorrogação por até três anos.