PGM abre inscrições para concurso com salários de R$ 32,7 mil

Elaine Sanoli
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 06:00
A Prefeitura e Câmara do Rio de Janeiro estão com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para a procuradoria. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (19) até o dia 18 de dezembro. Os salários são de R$ 32 mil.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação Getúlio Vargas. A taxa de inscrição é de R$350,00.
Confira vagas do concurso da PGMRJ e da PGCMRJ e cronograma
Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que possuam rendar familiar inferior a três salários mínimos e/ou comprove estar desempregado; seja doador de sangue; ou seja doador de Medula Óssea.
O prazo para solicitação vai até o dia 24 de novembro. O pedido deve ser feito durante a candidatura, devendo o candidato, obrigatoriamente, fazer o upload (imagem do original) dos documentos que comprovam a sua condição.
A prova escrita objetiva (geral) do concurso está prevista para 1° de março de 2026. As provas escritas específicas estão agendadas para ocorrer entre 29 de junho e 09 de julho. A avaliação de títulos será de 8 a 15 de outubro. Já a prova oral deve ocorrer nos dias 26, 27, 28, 29 de outubro e 2, 3 e 4 de novembro. A nota final é uma média ponderada das avaliações, com maior peso nas provas escritas específicas (70%).
O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 21 de dezembro de 2026.