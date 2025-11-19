OPORTUNIDADE

PGM abre inscrições para concurso com salários de R$ 32,7 mil

Inscrições podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 06:00

Vagas são para prefeitura e câmara do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

A Prefeitura e Câmara do Rio de Janeiro estão com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para a procuradoria. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (19) até o dia 18 de dezembro. Os salários são de R$ 32 mil.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação Getúlio Vargas. A taxa de inscrição é de R$350,00.

Vagas e salários

Confira vagas do concurso da PGMRJ e da PGCMRJ e cronograma 1 de 6

Isenção da taxa de inscrição

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que possuam rendar familiar inferior a três salários mínimos e/ou comprove estar desempregado; seja doador de sangue; ou seja doador de Medula Óssea.

O prazo para solicitação vai até o dia 24 de novembro. O pedido deve ser feito durante a candidatura, devendo o candidato, obrigatoriamente, fazer o upload (imagem do original) dos documentos que comprovam a sua condição.

Etapas e prazos

A prova escrita objetiva (geral) do concurso está prevista para 1° de março de 2026. As provas escritas específicas estão agendadas para ocorrer entre 29 de junho e 09 de julho. A avaliação de títulos será de 8 a 15 de outubro. Já a prova oral deve ocorrer nos dias 26, 27, 28, 29 de outubro e 2, 3 e 4 de novembro. A nota final é uma média ponderada das avaliações, com maior peso nas provas escritas específicas (70%).