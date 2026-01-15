Bahia: veja detalhes de processo seletivo com 163 vagas e salários de até R$ 3,4 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:29
A Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, abriu um processo seletivo com 163 vagas, além de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio e superior, com salários que chegam a R$ 3.431.
Veja cargos e salários em Vitória da Conquista
O edital do Processo Seletivo nº 001/2026 foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (9). A seleção tem como objetivo a contratação temporária de profissionais para atender às demandas da política de assistência social do município.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), até o dia 20 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 67,20 para cargos de nível médio e R$ 76,80 para nível superior. O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico e para doadores de medula óssea, desde que atendidos os critérios legais.
O processo seletivo será composto por prova objetiva, além de prova prática para funções específicas, prova de títulos, procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, conforme o cargo.
Cargos de nível médio
Atendente de Programas Sociais (6 vagas) – R$ 1.569
Instrutor de Música – Percussão (4 vagas) – R$ 1.569
Mobilizador Social (111 vagas) – R$ 1.569
Técnico Administrativo (4 vagas) – R$ 1.688
Tradutor e Intérprete de Libras (2 vagas) – R$ 1.688
Cargos de nível superior
Administrador (1 vaga) – R$ 3.001
Advogado (10 vagas) – R$ 2.250
Antropólogo (1 vaga) – R$ 3.001
Assistente Social (7 vagas) – R$ 2.250
Designer Gráfico (1 vaga) – R$ 3.001
Engenheiro Civil (40h) – R$ 3.001
Estatístico (1 vaga) – R$ 3.001
Jornalista (2 vagas) – R$ 2.250
Nutricionista (2 vagas) – R$ 3.431
Pedagogo (2 vagas) – R$ 2.250
Psicólogo (6 vagas) – R$ 2.250
A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais, conforme o cargo.