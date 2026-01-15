EMPREGO

Bahia: veja detalhes de processo seletivo com 163 vagas e salários de até R$ 3,4 mil

Há cargos de nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:29

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

A Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, abriu um processo seletivo com 163 vagas, além de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio e superior, com salários que chegam a R$ 3.431.

O edital do Processo Seletivo nº 001/2026 foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (9). A seleção tem como objetivo a contratação temporária de profissionais para atender às demandas da política de assistência social do município.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), até o dia 20 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 67,20 para cargos de nível médio e R$ 76,80 para nível superior. O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico e para doadores de medula óssea, desde que atendidos os critérios legais.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, além de prova prática para funções específicas, prova de títulos, procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, conforme o cargo.

Cargos de nível médio

Atendente de Programas Sociais (6 vagas) – R$ 1.569

Instrutor de Música – Percussão (4 vagas) – R$ 1.569

Mobilizador Social (111 vagas) – R$ 1.569

Técnico Administrativo (4 vagas) – R$ 1.688

Tradutor e Intérprete de Libras (2 vagas) – R$ 1.688

Cargos de nível superior

Administrador (1 vaga) – R$ 3.001

Advogado (10 vagas) – R$ 2.250

Antropólogo (1 vaga) – R$ 3.001

Assistente Social (7 vagas) – R$ 2.250

Designer Gráfico (1 vaga) – R$ 3.001

Engenheiro Civil (40h) – R$ 3.001

Estatístico (1 vaga) – R$ 3.001

Jornalista (2 vagas) – R$ 2.250

Nutricionista (2 vagas) – R$ 3.431

Pedagogo (2 vagas) – R$ 2.250

Psicólogo (6 vagas) – R$ 2.250