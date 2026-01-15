Acesse sua conta
Inscrições para concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 9,9 mil terminam nesta quinta (15)

Oportunidades são para níveis médio e superior

  • Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Senador Penedo, na região Metropolitana de Goiânia, terminam nesta quinta-feira (15). O certame oferece vagas 1.505 vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1,7 mil e R$ 9,9 mil. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM).

Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás

Vagas do concurso de Senador Canedo, em Goiás

Como se inscrever

As inscrições começaram no dia 15 de dezembro e terminam nesta quinta-feira (15), exclusivamente pelo site do Instituto Verbena/UFG. O edital completo, com as informações sobre cargos, salários, carga horária, requisitos e taxa de inscrição, será disponibilizado na mesma página eletrônica.

Cronograma e etapas do concurso

O cronograma prevê que as provas objetivas ocorram em duas datas distintas: 22 de fevereiro e 1º de março de 2026, distribuídas conforme o cargo escolhido. Além da avaliação objetiva, o concurso poderá incluir provas discursivas, práticas e análise de títulos, de acordo com as exigências de cada função.

O resultado final está previsto para ser homologado ainda no primeiro semestre de 2026, segundo o extrato publicado pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.

Cotas e acessibilidade

O edital também assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros, em cumprimento às legislações federal e municipal. A comissão organizadora reforça que todas as etapas do processo contarão com condições de acessibilidade e atendimento especializado para garantir a plena participação de todos os inscritos.

Tags:

