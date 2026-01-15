EMPREGO

Inscrições para concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 9,9 mil terminam nesta quinta (15)

Oportunidades são para níveis médio e superior

Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Senador Penedo, na região Metropolitana de Goiânia, terminam nesta quinta-feira (15). O certame oferece vagas 1.505 vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1,7 mil e R$ 9,9 mil. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM).

Como se inscrever

As inscrições começaram no dia 15 de dezembro e terminam nesta quinta-feira (15), exclusivamente pelo site do Instituto Verbena/UFG. O edital completo, com as informações sobre cargos, salários, carga horária, requisitos e taxa de inscrição, será disponibilizado na mesma página eletrônica.

Cronograma e etapas do concurso

O cronograma prevê que as provas objetivas ocorram em duas datas distintas: 22 de fevereiro e 1º de março de 2026, distribuídas conforme o cargo escolhido. Além da avaliação objetiva, o concurso poderá incluir provas discursivas, práticas e análise de títulos, de acordo com as exigências de cada função.

O resultado final está previsto para ser homologado ainda no primeiro semestre de 2026, segundo o extrato publicado pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.

Cotas e acessibilidade

O edital também assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros, em cumprimento às legislações federal e municipal. A comissão organizadora reforça que todas as etapas do processo contarão com condições de acessibilidade e atendimento especializado para garantir a plena participação de todos os inscritos.

Validade do certame

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura de Senador Canedo.