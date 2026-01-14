Acesse sua conta
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados

Auxílio-alimentação é de R$ 1.175

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:41

Exército
Exército Crédito: Shutterstock

O Exército Brasileiro abriu na segunda-feira (12) as inscrições para concurso público destinado à contratação de professores para o ensino básico, técnico e tecnológico. Ao todo, são 80 vagas distribuídas em 13 Colégios Militares, com oportunidades na Bahia e em outros oito estados.

Os salários variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação do docente (graduação a doutorado), além de auxílio-alimentação de R$ 1.175.

Concurso do Exército

As vagas são para as disciplinas de arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa, língua inglesa, matemática, química e sociologia. Os aprovados irão integrar o quadro de servidores civis do Exército, com regime estatutário e jornada de 40 horas semanais em dedicação exclusiva.

As inscrições seguem abertas até 24 de fevereiro, às 16h, e devem ser feitas pelo site do Igecap. A taxa de inscrição é de R$ 154.

Na Bahia, há três vagas para o Colégio Militar de Salvador, nas áreas de física, história e geografia.

Quais as etapas do concurso?

O processo seletivo será composto por:

Prova objetiva, marcada para 17 de maio, com 70 questões (língua portuguesa e conhecimentos específicos);

Avaliação didática, entre 4 e 14 de agosto;

Análise de títulos, prevista para o período de 13 a 22 de outubro.

O concurso é organizado pelo Instituto de Gestão em Educação, Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional (Igecap). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (83) 3513-9215 e 3034-9217.

Além da Bahia, há vagas nos estados do Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

