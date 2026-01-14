Acesse sua conta
Guarajuba, Itacimirim e mais: decreto proíbe uso de churrasqueira em praias baianas

Proibição é válida durante o verão

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:53

Vista aérea de Guarajuba, praia reconhecida com o selo internacional Bandeira Azul
Vista aérea de Guarajuba, praia reconhecida com o selo internacional Bandeira Azul Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, publicou um decreto que proíbe o uso de churrasqueiras em toda a faixa de areia da costa do município até 31 de março. A portaria, publicada em 31 de dezembro, já está em vigor e abrange praias conhecidas, como Guarajuba, Itacimirim e Arembepe, Jauá, Barra do Jacuípe e Busca Vida.

Veja praias com proibição de churrasqueira na Bahia

Guarajuba por Shutterstock
Praça Jauá por TIAGO PACHECO
Itacimirim por Divulgação
Barra do Jacuípe por Reprodução
Busca Vida por Divulgação
Arembepe por Divulgação FBSurf / Fabriciano Junior
1 de 6
Guarajuba por Shutterstock

O objetivo, segundo o texto, é promover o bem-estar da população e dos visitantes, além de evitar danos físicos a terceiros.

Em caso de descumprimento, o infrator será notificado verbalmente por um agente fiscal para recolher o equipamento. Caso se negue, a situação pode ser enquadrada como desrespeito ou desacato ao agente de fiscalização no exercício da função, ficando o responsável sujeito às penalidades previstas em lei.

Tags:

Praia Camaçari Guarajuba

