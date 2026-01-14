LITORAL BAIANO

Guarajuba, Itacimirim e mais: decreto proíbe uso de churrasqueira em praias baianas

Proibição é válida durante o verão

Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:53

Vista aérea de Guarajuba, praia reconhecida com o selo internacional Bandeira Azul Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, publicou um decreto que proíbe o uso de churrasqueiras em toda a faixa de areia da costa do município até 31 de março. A portaria, publicada em 31 de dezembro, já está em vigor e abrange praias conhecidas, como Guarajuba, Itacimirim e Arembepe, Jauá, Barra do Jacuípe e Busca Vida.

Veja praias com proibição de churrasqueira na Bahia 1 de 6

O objetivo, segundo o texto, é promover o bem-estar da população e dos visitantes, além de evitar danos físicos a terceiros.